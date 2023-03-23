НОВОСТИ
Отношения между Италией и Вьетнамом «прочно укоренились в истории»
Оценивая отношения между Вьетнамом и Италией с момента установления двусторонних дипломатических отношений 50 лет назад, особенно после перехода отношений к стратегическому партнерству в январе 2013 года, посол Антонио Алессандро процитировал слова президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, который недавно опубликовал теплое поздравительное послание по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Италией и Вьетнамом, написав, что он поздравляет две страны с их отношениями, «прочно укоренившимися в истории» и в то же время «уверенно устремленными в будущее».
Эти слова очень хорошо выражают идею о том, что 50-летие - это не только большое достижение, учитывая долгий путь, пройденный обеими странами с 70-х годов, но и платформа, позволяющая общей дружбе расти и дальше, вместе противостоя большим глобальным вызовам, таким как изменение климата и др.
Президент Маттарелла также подчеркнул, что учреждение в 2013 году двустороннего стратегического партнерства еще больше расширило рамки сотрудничества, обеспечив более конкретный подход и новые возможности для роста, развития и взаимопонимания для обеих стран.
Посол Антонио Алессандро высоко оценил перспективы сотрудничества Вьетнама и Италии, подчеркнув, что обе страны могут активизировать обмен делегациями: визиты на высоком уровне, бизнес-форумы, культурные выставки и совместные академические исследования.
Во-вторых, обе страны должны и далее содействовать потоку торговли и инвестиций. Вьетнам является первым торговым партнером Италии в регионе АСЕАН, объем товарооборота с которым составил 6,2 млрд. евро. Сила экономик обеих стран и их уровень интеграции в глобальную производственно-сбытовую цепочку открывают возможности для дальнейшего роста, особенно в высокотехнологичных секторах и передовых технологиях.
В-третьих, страны должны увеличить туристические потоки в обоих направлениях, как обсуждалось недавно во время презентации посольством Кубка Райдера, самого важного международного турнира по гольфу, который состоится в Риме в сентябре этого года. Наконец, Италия и Вьетнам являются членами соответственно ЕС и АСЕАН. Обе страны должны все больше придавать своим отношениям региональную перспективу.
Кроме того, Италия стала партнером АСЕАН по развитию в 2020 году, во время председательства Вьетнама в Организации Юго-Восточной Азии. ЕС и Вьетнам, со своей стороны, поддерживают интенсивные и четко сформулированные отношения. Эти региональные связи добавляют новые возможности к двусторонней дружбе.
Помимо этого, посол затронул вопросы, связанные с EVFTA, одним из самых амбициозных соглашений о свободной торговле, когда-либо подписанных ЕС. Соглашение постепенно устраняет почти все пошлины и тарифы, как на товары, так и на услуги. Кроме того, несколько положений охватывают важнейшие области, такие как правила происхождения, нетарифные барьеры, государственные закупки, условия труда и экологические стандарты.
Италия и Вьетнам обязуются выполнять положения EVFTA в полном объеме и в соответствии с графиком. В частности, стороны тесно сотрудничают с ЕС, чтобы обеспечить более широкий доступ итальянских продуктов и услуг на вьетнамский рынок, особенно в фармацевтической и агропродовольственной сферах. С другой стороны, Италия является крупным импортером многих вьетнамских товаров, от кофе до морепродуктов, от одежды до электрооборудования. С вступлением в силу EVFTA эти продукты должны соответствовать нормативным требованиям ЕС и стандартам качества, чтобы получить доступ на европейский рынок. Италия может многое предложить вьетнамским предприятиям для повышения стандартов качества и безопасности своей продукции.
Обсуждая серию мероприятий, посвященных 50-летию установления двусторонних дипломатических отношений в этом году, итальянский чиновник заявил, что посольство оказывает поддержку Сайгонскому филармоническому оркестру в организации первой оперной постановки после нескольких десятилетий. «Сельская кавалерия» известного композитора Пьетро Масканьи будет исполнена в Ханойском оперном театре 15-16 апреля. Это будет одним из самых ярких событий программы, которая также включает выставку промышленного производства, показ современного балета итальянской труппы «Артемис Данза» и итальянский кинофестиваль. Итальянская программа - это живой план, и его участники раскрывают события и инициативы по мере их разработки с партнерами в Италии и Вьетнаме