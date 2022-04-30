Отношения между Вьетнамом и Японией уверенно развиваются

Отношения между Вьетнамом и Японией уверенно продвигаются к открытию нового периода, и ожидается, что в будущем они будут развиваться и дальше, заявил посол Японии Ямада Такио.

В интервью прессе в преддверии визита премьер-министра Японии Кисиды Фумио во Вьетнам с 30 апреля по 1 мая посол сказал, что две страны добились значительных успехов во многих сферах после поездки премьер-министра Фам Минь Тьиня в Японию в ноябре 2021 года. несмотря на последствия пандемии COVID-19.

Это первый визит Кисиды во Вьетнам в качестве премьер-министра Японии, подчеркнул Ямада, выразив уверенность, что лидеры двух сторон проведут откровенные обсуждения для укрепления двусторонних связей.

Напоминая о поездке премьер-министра Тьиня в Японию, посол сказал, что лидеры двух правительств разделяют мнение о безграничном потенциале отношений, которые носят не только двусторонний, но и региональный и глобальный стратегический характер.

Также были обнародованы совместное заявление «На пути к стратегическому партнерству ради мира и процветания в Азии» и список проектов сотрудничества, добавил он.

После визита премьер-министра Тьиня сфера сотрудничества между двумя странами расширилась от двусторонней экономики до политики и безопасности, а также региональных и международных вопросов.

По словам дипломата, несмотря на ограниченные инвестиции во всем мире из-за пандемии COVID-19, японские инвесторы по-прежнему проявляют интерес к стране Юго-Восточной Азии.

В качестве примера он привел вьетнамско-японскую конференцию по продвижению инвестиций, проведенную по случаю визита премьер-министра Тьиня, в которой приняли участие 1.000 человек как онлайн, так и офлайн. По его словам, на конференции было подписано 45 меморандумов о взаимопонимании на сумму до 12 млрд. долл. США, объясняя это потенциалом роста, политической стабильностью, выдающимися человеческими ресурсами и культурной близостью между Вьетнамом и Японией.

Приветствуя усилия Вьетнама по переходу к зеленому росту и сокращению выбросов углерода, а также обязательства премьер-министра Тьиня по нулевому выбросов углерода к 2050 году на 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP26), Ямада предложил стране продолжить разработку инициатив для достижения цели.

Дипломат также отметил совместный план действий по изменению климата для достижения углеродной нейтральности, подписанный министром окружающей среды Японии Ямагучи Цуёси и министром природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама Чан Хонг Ха во время визита премьер-министра Тьиня.

Япония будет расширять всестороннее сотрудничество с Вьетнамом, охватывающее политику, технологии и финансы, на примере проекта завода по переработке отходов в энергию в северной провинции Вьетнама Бакнинь.

В рамках Совместного кредитного механизма (JCM) правительство Японии предоставит финансовую помощь Вьетнаму для закупки оборудования с использованием японских технологий и внесет дополнительный вклад в экономику замкнутого цикла в стране.

На сегодняшний день во Вьетнаме одобрено до 40 проектов JCM, отметил посол, подчеркнув, что Япония будет способствовать такому сотрудничеству в будущем.