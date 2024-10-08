Отношения между Вьетнамом и Францией имеют статус всеобъемлющего стратегического партнерства

Стороны также согласовали основные направления и меры, направленные на углубление и практическое развитие партнерства в соответствии с новым контекстом вьетнамско-французского сотрудничества.



То Лам поздравил Францию и президента Макрона с успешным проведением Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже и особенно 19-го саммита Франкофонии в октябре.

Еще раз поздравив То Лама с недавним избранием, Макрон подчеркнул, что это первый официальный визит главы вьетнамского государства во Францию за последние 22 года.

Он выразил благодарность за участие Вьетнама в саммите Франкофонии и других ключевых мероприятиях и выразил соболезнования в связи с потерями, понесенными Вьетнамом из-за недавнего тайфуна «Яги», пообещав поддержку Франции в восстановительных работах.

Стороны договорились о расширении обмена делегациями всех уровней, особенно высокого уровня, по каналам партии, государства, правительства и Национального собрания.

Назвав сотрудничество в области национальной обороны и безопасности важнейшей основой своего партнерства, они пообещали эффективно выполнять существующие соглашения о сотрудничестве, вскоре провести диалог по оборонной стратегии и сотрудничеству между Вьетнамом и Францией, оказывать помощь в подготовке офицеров, обмениваться опытом в области предотвращения и борьбы с преступностью, а также поддерживать друг друга на глобальных и региональных форумах по безопасности.

То Лам высоко оценил недавний визит министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню во Вьетнам в рамках 70-й годовщины победы при Дьенбьенфу, отметив, что он демонстрирует дух уважения к истории и приверженность общему будущему.

Говоря об экономических и торговых вопросах, оба лидера высоко оценили текущее сотрудничество между их министерствами, ведомствами и населенными пунктами. Они пообещали продолжать содействовать предоставлению льготных кредитов и официальной помощи в целях развития (ОПР) Вьетнаму, а также поощрять бизнес к полной реализации преимуществ Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).

Вьетнамский лидер призвал Францию ускорить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и заручился поддержкой Франции в выступлении за отмену Европейской комиссией "желтой карточки", запрещающей экспорт вьетнамских морепродуктов.

Президент Макрон подтвердил свою готовность оперативно рекомендовать парламенту Франции ратификацию EVIPA.

Макрон также высоко оценил приверженность Вьетнама программе Партнерства «Справедливый энергетический переход» и инициативам «зеленого» перехода.

Оба лидера договорились укреплять совместную работу в областях потенциальной синергии и французского опыта, включая инфраструктуру, аэрокосмическую промышленность, научные технологии, возобновляемые источники энергии и водородную энергетику.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и транспортная инфраструктура аэропортов. Они также договорились содействовать подготовке высококачественных кадров и продолжать создавать возможности для обучения вьетнамских студентов во Франции, предоставляя им больше стипендий. Кроме того, обе стороны обязались расширять сотрудничество в области экологического и циркулярного сельского хозяйства, а также трехстороннее сотрудничество между Вьетнамом, Францией и странами Юга мира для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Президент Макрон приветствовал усилия Вьетнама по борьбе с изменением климата. Лам высоко оценил новаторскую и ведущую роль Франции в борьбе с изменением климата и выразил надежду, что обе стороны продолжат сотрудничество в разработке экосистемных моделей на основе обеспечения гармонии интересов.

Французский лидер высоко оценил роль вьетнамской общины во Франции как важного связующего звена между двумя странами и подтвердил, что будет продолжать создавать благоприятные условия для их жизни и работы во Франции.

Стороны высоко оценили центральную роль АСЕАН в регионе и пообещали продолжать развивать отношения Франция-АСЕАН и ЕС-АСЕАН. Они также обязались поддерживать друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях, таких как встреча Азия-Европа (ASEM), рамки сотрудничества АСЕАН-ЕС, Франкофония и Организация Объединенных Наций.

Президент Макрон подчеркнул, что Франция высоко ценит позицию Вьетнама по прекращению насилия, ослаблению напряженности и призыву ко всем сторонам разрешить конфликты в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мирными средствами и в соответствии с международным правом.

Что касается вопроса Восточного моря, то обе стороны подтвердили важность обеспечения мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).

По этому случаю То Лам пригласил Макрона посетить Вьетнам в ближайшее время, и французский лидер с удовольствием принял приглашение. В ходе официального визита высшего руководителя Вьетнама во Францию министерствами, ведомствами и населенными пунктами двух стран было подписано множество документов и соглашений о сотрудничестве в области дипломатии, культуры, образования, транспорта и внутренних дел.