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Отношения между Вьетнамом и Европой: основные отпечатки 2024 года и перспективы на 2025 год

На фоне сложной глобальной динамики в 2024 году Вьетнам и Европа сохранили динамику роста двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и совместных усилиях. 2024 - Укрепление фундамента для создания более прочных отношений

Европейские страны высоко оценивают потенциал Вьетнама и всегда рассматривали эту страну как важного партнера в Индо-Тихоокеанской стратегии, в то время как страна Юго-Восточной Азии рассматривает Европу как важный, крупный рынок, потенциальный источник прямых инвестиций и спонсора доброй воли. Кроме того, исторические и культурные связи между двумя сторонами служат катализатором для активизации двусторонних отношений.

Отношения дружбы и сотрудничества Вьетнама с его традиционными европейскими партнерами укрепились благодаря многочисленным дипломатическим мероприятиям на всех уровнях в 2024 году, включая обмен 30 делегациями высокого уровня, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Было подписано сорок два документа о сотрудничестве в различных областях, которые помогли конкретизировать усовершенствованные рамки партнерства, а также двусторонние и международные обязательства.

Знаменательный момент наступил, когда Вьетнам и Франция повысили свои отношения до всеобъемлющего стратегического партнерства во время визита генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в октябре 2024 года, что сделало Францию первым членом ЕС и второй европейской страной, получившей этот статус вместе с Вьетнамом.

Дипломатический календарь был особенно насыщенным: в январе премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Венгрию и Румынию, в октябре принял участие в расширенном саммите БРИКС, а в январе состоялись государственные визиты во Вьетнам президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера и президента России Владимира Путина в июне.

На протяжении всего этого динамичного взаимодействия Вьетнам и европейские страны договорились продолжать поддерживать существующие механизмы сотрудничества, такие как стратегические диалоги и регулярные политические консультации.

На многосторонних форумах обе стороны тесно координировали свои действия и продвигали культуру диалога и сотрудничества. Европейские лидеры продемонстрировали свое уважение к растущей роли, позиции и престижу Вьетнама на международной арене, выразив надежду на укрепление и развитие отношений и создание рациональных рамок партнерства с Вьетнамом в соответствии с новой ситуацией.

Экономика - торговля оставалась ярким пятном в отношениях между Вьетнамом и Европой в 2024 году. Торговый оборот с ЕС достиг 68 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем в 2023 году. ЕС укрепил свои позиции в качестве четвертого по величине торгового партнера Вьетнама и пятого по величине инвестора, совокупный объем инвестиций которого превышает 30 миллиардов долларов США.

Вьетнам продолжал эффективно реализовывать соглашения о свободной торговле с ЕС (EVFTA), Великобританией (UKVFTA) и Евразийским экономическим союзом (EAEU-VFTA). Продвигались переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), а также продолжались усилия по ратификации Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA).

Двустороннее сотрудничество вышло за рамки традиционных секторов и перешло в новые, соответствующие глобальным тенденциям развития и приоритетам развития Вьетнама, такие как инновации, ИТ, цифровая трансформация, «зеленый» переход, «зеленые» финансы, возобновляемые источники энергии, трудовые ресурсы и подготовка кадров для полупроводниковой промышленности.

Большое внимание уделялось обмену между людьми. Возобновление прямых рейсов в Россию и новые воздушные маршруты в Германию и Казахстан в прошлом году помогли увеличить число прибытий европейских туристов почти до 392 000, что на 17,9 % больше, чем в предыдущем году. Этот рост свидетельствует о растущей привлекательности Вьетнама как места назначения для европейских инвесторов и туристов.

В трудные времена, особенно после наводнений и стихийных бедствий, правительства и народы многих европейских стран твердо стояли на стороне Вьетнама, предлагая своевременную помощь и содействие, демонстрируя свое уважение к дружбе с Вьетнамом.

Партийные и государственные лидеры Вьетнама также обратились к европейским администрациям с просьбой создать благоприятные условия для вьетнамской общины, чтобы они могли учиться, работать и хорошо интегрироваться в принимающее общество, способствуя повышению их роли в налаживании связей между двумя сторонами.

2025 год – Намечен курс на укрепление отношений

Сейчас, когда Вьетнам готов вступить в новую эру - эру национального подъема, дипломатический сектор продолжает совершенствовать свое мышление и действия, служа катализатором, открывающим новые возможности для национального развития. Эта дипломатическая эволюция призвана эффективно служить интересам безопасности и развития, повышая международный авторитет Вьетнама и способствуя установлению справедливого, мирного и стабильного мирового порядка.

В этом году ожидается активная зарубежная деятельность, в том числе со многими европейскими странами и партнерами, такими как Россия, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия, Германия, Португалия, Египет, Кипр и страны ЕС.

Основываясь на неизменно крепкой дружбе и огромном потенциале сотрудничества, Вьетнам определил четыре ключевых приоритета для сотрудничества с европейскими партнерами, которые помогут улучшить положение страны в новую эру.

Вьетнам будет поддерживать стратегическую обстановку мира, дружбы и сотрудничества путем укрепления сотрудничества с важными партнерами и традиционными друзьями в Европе, способствуя укреплению политического доверия и создавая мотивы для сотрудничества в других секторах. Об этом свидетельствует установление стратегического партнерства с Чешской Республикой и всеобъемлющего партнерства со Швейцарией в январе 2025 года.

Еще одним приоритетом является продвижение экономической дипломатии с акцентом на интересы бизнеса и местных сообществ, особенно в тех областях, в которых Европа преуспевает, а Вьетнам стремится к росту, таких как цифровая трансформация, «зеленый» переход, энергетический переход, высокие технологии, инновации и туризм.

Вьетнам будет стремиться активизировать сотрудничество в области науки, технологий и подготовки высококачественных кадров, особенно в сфере полупроводников, искусственного интеллекта и возобновляемых источников энергии.

Кроме того, он будет использовать потенциал вьетнамской общины, насчитывающей более 1 миллиона человек в Европе, для укрепления двусторонних связей, способствующих развитию Вьетнама.

Вьетнам и Европа продолжают укреплять свое партнерство, и обе стороны стремятся развивать свои достижения, используя новые возможности сотрудничества во имя мира и стабильности в регионе и во всем мире.

ИЖВ/ВИА

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