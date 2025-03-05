Отношения Вьетнама и Сингапура выходят на новый уровень

Выступая на мероприятии, профессор Ву Минь Хыонг из Школы государственной политики имени Ли Куан Ю рассказал о ключевых вехах в отношениях Вьетнама и Сингапура, начиная с установления дипломатических отношений в 1973 году и заканчивая Стратегическим партнерством в 2013 году, отметив, что две страны работают над тем, чтобы поднять отношения на еще более высокий уровень.

По его словам, стремительный экономический рост Вьетнама обусловлен индустриализацией, цифровой трансформацией на основе искусственного интеллекта, «зеленым» ростом и углублением глобальной интеграции. Новая эра страны определяется институциональной реформой как конкурентным преимуществом, инновациями и цифровой трансформацией как драйверами роста, а также скоростью принятия решений как стратегическим преимуществом.

Укрепление связей между Вьетнамом и Сингапуром будет способствовать дальнейшей экономической интеграции, инвестициям и сотрудничеству в области образования, развития талантов, цифровой трансформации, инноваций и устойчивого развития, отметил Ву Минь Хыонг.

Сингапурский посол во Вьетнаме Джая Ратнам подчеркнул важность усиления сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних структур, таких как АСЕАН. Он отметил, что партнерство между Вьетнамом и Сингапуром основано на прочном политическом доверии и активных экономических связях.

По словам посла, цифровая трансформация и энергетический переход меняют глобальную и региональную экономику, включая Вьетнам и Сингапур. Страны уже запустили ряд инициатив, среди которых две играют ключевую роль.

Первая - это Вьетнамско-сингапурские индустриальные парки (VSIP), созданные в 1996 году, которые отметят свое 30-летие в 2026 году. На сегодняшний день во Вьетнаме насчитывается 18 VSIP, которые привлекли около 22 миллиардов долларов США инвестиций и создали более 300 000 рабочих мест.

Вторая - сотрудничество в области энергетики. Сингапур рассматривает Вьетнам как ключевого игрока в энергетической сети АСЕАН, признавая его огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии. Вьетнам способен поставлять экологически чистую энергию не только в Сингапур, но и в другие страны АСЕАН. Обе страны стремятся к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, и экспорт энергии Вьетнама играет решающую роль в достижении этих целей. Помимо экспорта энергии, Вьетнам также обладает потенциалом для развития производства энергии и сервисных предприятий, что еще больше укрепляет его позиции в региональном энергетическом ландшафте.

Сингапур надеется на создание энергетических промышленных парков между двумя странами, аналогичных VSIP, что создаст жизненно важную связь между их экономиками. Обе страны будут укреплять сотрудничество, особенно в области энергетической политики, при этом Сингапур намерен увеличить инвестиции в энергетическую инфраструктуру. Вьетнам стремится развивать центры обработки данных для привлечения иностранных инвестиций. Кроме того, две страны намерены создать общие рамки и правила для импорта продовольствия, что будет способствовать дальнейшему укреплению экономических связей.

Между тем, посол Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Ань отметил растущее политическое доверие между Вьетнамом и Сингапуром, которое укрепляется ежегодной встречей двух премьер-министров.

Он подтвердил, что Вьетнам признает Сингапур ключевым партнером во многих областях, и указал на широкие возможности для сотрудничества в сфере науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации, возобновляемых источников энергии, интеллектуальной инфраструктуры и финансовых услуг.

Укрепление двусторонних связей, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества. В настоящее время Вьетнам является четвертым по величине торговым партнером Сингапура в АСЕАН, а объем двусторонней торговли достигает примерно 23 миллиардов долларов США. Сингапур также является вторым по величине инвестором Вьетнама, сразу после Республики Корея.

По прогнозам, в ближайшие три года двусторонняя торговля будет расти примерно на 10% в год, а инвестиции сингапурских предприятий увеличатся, особенно в обрабатывающую промышленность, технологии, энергетику и сферу услуг.