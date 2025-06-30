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Отношения Вьетнама и Италии нацелены на значительный рост
Посол Зыонг Хай Хынг подчеркнул глубокие исторические связи между двумя странами. Италия была одной из первых европейских стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом в 1973 году. Примечательно, что президент Хо Ши Мин однажды останавливался в Италии во время своего поиска спасения страны в 1928 году, и сегодня 21 улица в Италии носит его имя, что подчеркивает прочную дружбу между двумя странами.
В 2013 году Вьетнам и Италия установили стратегическое партнерство, что стало поворотным моментом в двусторонних отношениях. Значительной вехой стал государственный визит президента государства Вьетнама в Италию в июле 2023 года по случаю 50-летия установления дипломатических отношений. Совместное заявление, опубликованное в ходе визита, подтвердило приверженность обеих стран укреплению стратегического партнерства и дальнейшему углублению сотрудничества на практической и динамичной основе.
Вьетнамско-итальянские отношения достигли заметного прогресса в различных областях. Политическое доверие достигло высокого уровня, благодаря частым обменам делегациями высокого уровня и усилиям по укреплению стратегического единства.
Экономические отношения значительно расширились. В 2024 году объем двусторонней торговли достиг 6,9 миллиарда долларов США благодаря положительному влиянию Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA). Отмечается прогресс в связях в области обороны и безопасности, в сотрудничестве между населенными пунктами и в обмене между людьми.
По словам вьетнамского посла, Вьетнам и Италия обладают огромным потенциалом для сотрудничества как в традиционных, так и в новых областях. Опираясь на прочную стратегическую основу, две страны могут продолжать углублять сотрудничество в традиционных секторах, таких как торговля, оборона, образование и наука, а также в новых областях, таких как «зеленый» переход, циркулярная экономика, возобновляемые источники энергии, цифровая трансформация, искусственный интеллект, авиация и космические технологии.
У двух стран также общие взгляды на основные международные проблемы. Обе страны поддерживают многосторонность, международный порядок, основанный на правилах, и сотрудничество во имя мира, стабильности и устойчивого развития. Эти общие ценности обеспечивают прочную основу для эффективной координации на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Межпарламентский союз (МПС) и Азиатско-европейское парламентское партнерство (АСЕП), а также механизмы АСЕАН-ЕС. Вьетнам готов выступить в качестве связующего звена между Италией и АСЕАН.
Чтобы поднять двусторонние отношения на новую высоту, посол предложил пять стратегических направлений, включая укрепление обменов на всех уровнях, особенно на высоком; определение ключевых и приоритетных направлений для развития экономических, торговых и инвестиционных связей; укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности; активизация культурного, образовательного и туристического сотрудничества и обменов между людьми; развитие партнерства на местном уровне.