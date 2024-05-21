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Отмечен особый день в мексикано-вьетнамских дружественных отношениях
В начале своей статьи автор Педро Геллерт воспевал победу всеобщего наступления и восстания весной 1975 года под руководством Партии трудящихся Вьетнама, ныне Коммунистическая партия Вьетнама. В частности, великая победа 30 апреля 1975 года ознаменовала полное поражение американского империализма на юге Вьетнама, что привело к полному освобождению Южного Вьетнама и воссоединению страны, а также открыло новую страницу в истории вьетнамской революции.
В статье подчеркивается, что в тот момент, когда царила радостная атмосфера великой победы, 19 мая 1975 года Мексика стала одной из первых стран мира, установивших дипломатические отношения с объединенным Вьетнамом. Начало двусторонних отношений стало еще более особенным и памятным, когда оно совпадало с юбилеем со дня рождения Президента Хо Ши Мина – великого вождя, Героя национального освобождения и выдающегося деятеля культуры Вьетнама.
Жители Мексики в частности, и Латинской Америки в целом, всегда выражают почтение и любовь Президенту Хо Ши Мину. Чтобы отметить благородные качества и огромный вклад вьетнамского Героя национального освобождения, Мексика установила три памятника Дядюшке Хо в Мехико-Сити, Акапулько и Гвадалахаре. Автор статьи Педро Геллерт также отметил, что спустя 49 лет со дня установления мексикано-вьетнамских дипотношений (19 мая 1975 года) связи между двумя странами укрепляются и развиваются с каждым днем в различных областях: дипломатии, экономике, торговле, культуре, образовании, безопасности, обороне, туризме.... За счет подписания и вступления в силу Всеобъемлющего прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) в начале 2019 года товарооборот по-прежнему остается ярким пятном в двусторонних отношениях.
По статистическим данным, в 2023 году вьетнамский экспорт в Мексику составил 11,59 млрд долларов США. Вьетнам преимущественно экспортировал на мексиканский рынок такие товары, как телефоны и запчасти для них, обувь, компьютеры, электронные товары, текстильные и швейные изделия, оборудование, машины и запчасти для них, кофе, спортивный инвентарь, пластмасса и каучук, мебель и многие другие.
Между тем, вьетнамский импорт из второй по величине в Латинской Америке экономики достиг 422,3 млн долларов. Вьетнам закупил у Мексики в основном компьютеры, электронные товары и компоненты, машины и оборудование, корма для домашних животных, сталь...
Стремясь к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами в 2025 году, правительства, деловые круги и жители Мексики и Вьетнама прилагают усилия для дальнейшего развития двусторонних связей в различных областях, тем самым внося вклад в процветание и устойчивое развитие каждой страны.