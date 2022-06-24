Отмечается 55-летие со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей

В своем вступительном слове от имени вьетнамских партийных и государственных руководителей и народа заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай поздравил камбоджийскую партию, государство и народ со знаменательным событием.

Он подчеркнул, что географическая близость, а также сходство в культуре и истории являются для Вьетнама и Камбоджи прочной основой для культивирования и развития одних из самых давних традиционных отношений в Юго-Восточной Азии.

По словам вице-премьера, под девизом «Добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество, долгосрочная устойчивость» в последние годы вьетнамско-камбоджийские отношения постоянно укреплялись и развивались во всех областях, принося практическую пользу народам и внесши позитивный вклад в дело мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире.

Что касается нынешних двусторонних отношений, Ле Минь Кхай сказал, что политические связи продолжают хорошо развиваться. Обе стороны поддерживали контакты и обмены на высоком уровне, а также двусторонние механизмы сотрудничества по всем каналам, даже в сложных условиях пандемии COVID-19 в последние два года.

Двусторонние экономические, торговые и инвестиционные отношения также показали обнадеживающие результаты. Двусторонняя торговля достигла 9,54 млрд долларов США в прошлом году, что на 79,1% больше, чем в прошлом году, и достигла 5,44 млрд долларов США за первые пять месяцев 2022 года, что на 18,7% больше, чем в прошлом году. Вьетнам реализует 188 инвестиционных проектов на сумму 2,8 млрд долларов США в Камбодже, занимая первое место среди стран АСЕАН и место в пятерке самых крупных инвесторов в страну. За первые три месяца 2022 года Камбоджу посетило более 46.000 вьетнамских туристов, что сделало Вьетнам первым по количеству посетителей страны.

Укрепилось сотрудничество в области безопасности и обороны, сказал вице-премьер Вьетнама, добавив, что обе стороны твердо придерживаются принципа не допускать использования какой-либо враждебной силой своей территории для нанесения ущерба безопасности и интересам другой стороны. На основе подписанных договоров и соглашений ведомства, власти и местное население двух стран в приграничных районах предприняли усилия для построения общей границы мира, дружбы, сотрудничества и развития. Стороны подписали два юридических документа, в которых зафиксировано завершение 84% демаркации и установки маркеров на общей границе в 2019 году, и ведутся переговоры по оставшейся части.

Сотрудничество в других областях, таких как образование и обучение, транспорт, культура, здравоохранение и телекоммуникации, также получило должное внимание.

Лидеры двух стран также обязались создавать благоприятные условия для своих граждан, проживающих на территории другой, в соответствии со своими законами и духом дружественного соседства.

Вице-премьер подтвердил последовательную политику Вьетнама в поддержку независимой, миролюбивой, нейтральной и развивающейся Камбоджи.

Он добавил, что вьетнамская Партия, государство и народ всегда придают большое значение добрососедству, традиционной дружбе и всестороннему сотрудничеству с Камбоджей.

Мэн Сэм Ан, заместитель премьер-министра Камбоджи, министр по связям и надзору между Национальным собранием и Сенатом, а также председатель Ассоциации дружбы Камбоджа-Вьетнам, выразила свое искреннее и глубокое уважение и благодарность за поддержку вьетнамской Партии, государства, армии и народа.

Она подтвердила, что поддержка и помощь Вьетнама способствовали развитию Камбоджи из раздираемой войной в единую страну.

Эта годовщина является свидетельством укрепления прекрасной дружбы, солидарности и сотрудничества между народами.

По ее словам, основное завершение демаркации границы и установка пограничных знаков, а также совместные усилия по сохранению и строительству границы мира, дружбы, сотрудничества и развития направлены на то, чтобы принести существенную пользу двум народам, особенно живущим вдоль границы.