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НОВОСТИ

Отмечается 10-я годовщина признания ЮНЕСКО Чанган объектом всемирного культурного и природного наследия

Вечером 26 апреля в провинции Ниньбинь состоялась церемония празднования 10-летия включения живописного ландшафтного комплекса Чанган в список объектов всемирного культурного и природного наследия (2014-2024 гг.) на тему «Чанган – жемчужина Вьетнама».
  Вице-премьер Чан Лыу Куанг выступает на мероприятии. Фото: ВИA  
Выступая на церемонии, Вице-премьер Чан Лыу Куанг подчеркнул, что после 10 лет с момента признания ЮНЕСКО объектом всемирного культурного и природного наследия живописный ландшафтный комплекс Чанган считается одной из самых образцовых моделей в мире по успешному сочетанию экономического развития, устойчивого туризма, уважения к природе, обеспечения гармонии интересов населения, бизнеса и государства. Чанган также является символом ответственного обязательства Вьетнама по осуществлению Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия.

Вице-премьер поручил провинции Ниньбинь, ведомствам, секторам, организациям инициативно и активно проводить международную интеграцию в сохранении, продвижении ценностей объектов всемирного наследия для распространения культуры, имиджа людей и природы Ниньбиня среди международных друзей.

Председатель 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску отметила, что благодаря многостороннему подходу и творческому сотрудничеству, Чанган стал образцом устойчивого развития. Это достижение является результатом коллективных усилий по раскрытию прорывной силы наследия для обогащения жизни нынешнего и будущих поколений.

Живописный ландшафтный комплекс Чанган занимает почти 2 000 гектаров и разделен на пять зон, включая древнюю столицу Хоалы, основную зону, зону пещер, зоны туристического обслуживания и зону духовного туризма у пагоды Байдинь.

Комплекс может похвастаться 47 историческими памятниками, расположенными среди потрясающих известняковых карстовых горных хребтов. Посетителей завораживает живописный ландшафт – гармоничное сочетание гор, долин и обширной системы озер.

ИЖВ/ВИА

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