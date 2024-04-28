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Отмечается 10-я годовщина признания ЮНЕСКО Чанган объектом всемирного культурного и природного наследия
Вице-премьер поручил провинции Ниньбинь, ведомствам, секторам, организациям инициативно и активно проводить международную интеграцию в сохранении, продвижении ценностей объектов всемирного наследия для распространения культуры, имиджа людей и природы Ниньбиня среди международных друзей.
Председатель 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску отметила, что благодаря многостороннему подходу и творческому сотрудничеству, Чанган стал образцом устойчивого развития. Это достижение является результатом коллективных усилий по раскрытию прорывной силы наследия для обогащения жизни нынешнего и будущих поколений.
Живописный ландшафтный комплекс Чанган занимает почти 2 000 гектаров и разделен на пять зон, включая древнюю столицу Хоалы, основную зону, зону пещер, зоны туристического обслуживания и зону духовного туризма у пагоды Байдинь.
Комплекс может похвастаться 47 историческими памятниками, расположенными среди потрясающих известняковых карстовых горных хребтов. Посетителей завораживает живописный ландшафт – гармоничное сочетание гор, долин и обширной системы озер.