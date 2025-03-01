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НОВОСТИ

Отмена платы за обучение для всех учеников государственных школ по всей стране

Политбюро приняло решение отменить плату за обучение в государственных школах по всей стране для учеников от детского сада до старшей школы. Эта политика вступит в силу с начала 2025-2026 учебного года.

Решение было принято после того, как на заседании Полибюро 28 февраля Политбюро рассмотрело отчет правительства о возможностях финансового баланса во время и после упорядочения организационной структуры политической системы, оценив первые результаты реализации резолюции ЦК КПВ № 18. Резолюция направлена на продолжение реформы, реструктуризации и упорядочения политической системы для более эффективной и действенной работы.

Политбюро поручило партийному комитету правительства поручить Министерству образования и профессиональной подготовки, Министерству финансов, соответствующим министерствам, отраслям и местным органам власти строго выполнять это решение.

Ранее в нескольких населенных пунктах уже была введена политика бесплатного обучения для учащихся государственных школ.

ИЖВ/ВИА

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