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Отмена платы за обучение для всех учеников государственных школ по всей стране
Решение было принято после того, как на заседании Полибюро 28 февраля Политбюро рассмотрело отчет правительства о возможностях финансового баланса во время и после упорядочения организационной структуры политической системы, оценив первые результаты реализации резолюции ЦК КПВ № 18. Резолюция направлена на продолжение реформы, реструктуризации и упорядочения политической системы для более эффективной и действенной работы.
Политбюро поручило партийному комитету правительства поручить Министерству образования и профессиональной подготовки, Министерству финансов, соответствующим министерствам, отраслям и местным органам власти строго выполнять это решение.
Ранее в нескольких населенных пунктах уже была введена политика бесплатного обучения для учащихся государственных школ.