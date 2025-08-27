НОВОСТИ
Отмена механизма государственной монополии на производство золотых слитков
Согласно новому Постановлению, государство больше не обладает исключительным правом на производство золотых слитков. Данное право будет предоставляться по лицензии предприятиям и банкам, отвечающим требованиям.
Для получения лицензии на производство золотых слитков банки и предприятия должны иметь разрешение на покупку и продажу золота. Также предусмотрены требования к капиталу: для предприятий – от 1 000 млрд донгов, для банков – от 50 000 млрд донгов.
Кроме того, данные организации не должны находиться под административным взысканием за нарушения в сфере золотого бизнеса или, если взыскание было применено, обязаны полностью устранить последствия. Они также должны иметь внутренние регламенты по производству золотых слитков, включая порядок закупки сырья, процесс производства, надзор и контроль качества продукции.
Порядок и состав документов для получения лицензии на производство золотых слитков будет определяться Губернатором Госбанка. Это необходимо для того, чтобы производство осуществляли организации с достаточным опытом, финансовой устойчивостью и строгим соблюдением законодательства.
Организации, получившие право на производство и торговлю золотыми слитками, обязаны публиковать стандарты продукции, вес, пробу, гарантии, хранить полные данные о сырье, времени производства и готовой продукции, а также обеспечивать подключение к информационной системе Госбанка.
В то же время предприятия и кредитные организации, занимающиеся торговлей золотыми слитками, должны открыто публиковать цены покупки и продажи, им запрещается работать через посредников или уполномоченных агентов. Они обязаны обеспечить безопасность сделок, вести учет и хранение данных о клиентах, включая информацию о личных документах, налоговом номере, суммах сделок и предоставлять их Гобанку.
Кроме того, Постановление предусматривает, что все сделки по покупке и продаже золота на сумму от 20 млн донгов в день и выше для одного клиента должны осуществляться через банковский счёт. Эта мера направлена на подтверждение данных клиентов и повышение прозрачности операций с золотом.
Предприятия, производящие ювелирные изделия и изделия декоративного назначения, при продаже золотого сырья, приобретенного у коммерческих банков, обязаны оформлять электронные счета-фактуры, хранить полные данные и подключать информацию к системе Госбанка. Данное требование введено для контроля сделок с золотым сырьём.