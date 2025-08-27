Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Отмена механизма государственной монополии на производство золотых слитков

Механизм государственной монополии на производство золотых слитков упразднён. Вместо этого к деятельности смогут присоединиться предприятия и банки, соответствующие установленным условиям, согласно Постановлению Правительства.
  Торговля золотом на сумму от 20 миллионов донгов в день и более должна быть оплачена через банковский счет. Фото: baochinhphu.vn  
Об этом говорится в Постановлении № 232/2025/NĐ-CP от 26 августа 2025 года, вносящем изменения и дополнения в отдельные статьи Постановления № 24/2012/NĐ-CP от 3 апреля 2012 года о государственном регулировании операций с золотом.

Согласно новому Постановлению, государство больше не обладает исключительным правом на производство золотых слитков. Данное право будет предоставляться по лицензии предприятиям и банкам, отвечающим требованиям.

Для получения лицензии на производство золотых слитков банки и предприятия должны иметь разрешение на покупку и продажу золота. Также предусмотрены требования к капиталу: для предприятий – от 1 000 млрд донгов, для банков – от 50 000 млрд донгов.

Кроме того, данные организации не должны находиться под административным взысканием за нарушения в сфере золотого бизнеса или, если взыскание было применено, обязаны полностью устранить последствия. Они также должны иметь внутренние регламенты по производству золотых слитков, включая порядок закупки сырья, процесс производства, надзор и контроль качества продукции.

Порядок и состав документов для получения лицензии на производство золотых слитков будет определяться Губернатором Госбанка. Это необходимо для того, чтобы производство осуществляли организации с достаточным опытом, финансовой устойчивостью и строгим соблюдением законодательства.

Организации, получившие право на производство и торговлю золотыми слитками, обязаны публиковать стандарты продукции, вес, пробу, гарантии, хранить полные данные о сырье, времени производства и готовой продукции, а также обеспечивать подключение к информационной системе Госбанка.

В то же время предприятия и кредитные организации, занимающиеся торговлей золотыми слитками, должны открыто публиковать цены покупки и продажи, им запрещается работать через посредников или уполномоченных агентов. Они обязаны обеспечить безопасность сделок, вести учет и хранение данных о клиентах, включая информацию о личных документах, налоговом номере, суммах сделок и предоставлять их Гобанку.

Кроме того, Постановление предусматривает, что все сделки по покупке и продаже золота на сумму от 20 млн донгов в день и выше для одного клиента должны осуществляться через банковский счёт. Эта мера направлена на подтверждение данных клиентов и повышение прозрачности операций с золотом.

Предприятия, производящие ювелирные изделия и изделия декоративного назначения, при продаже золотого сырья, приобретенного у коммерческих банков, обязаны оформлять электронные счета-фактуры, хранить полные данные и подключать информацию к системе Госбанка. Данное требование введено для контроля сделок с золотым сырьём.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Открытие пресс-центра, посвященного празднованию 80-летия Дня независимости

Открытие пресс-центра, посвященного празднованию 80-летия Дня независимости

26 августа в Ханое был торжественно открыт пресс-центр в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Августовской революции (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.) и Дня независимости (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.).
ПОДРОБНЕЕ

Top