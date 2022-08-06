Открыт 29-ый региональный форум АСЕАН в Пномпене

5 августа в столице Камбоджи Пномпене открылся 29-й Региональный форум АСЕАН (АРФ) с участием министров иностранных дел стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что на Форуме министры иностранных дел 27 стран, в том числе США, Японии, Китая и России, сосредоточатся на вопросах региональной безопасности, включая конфликт на Украине, программу разработки ракет и ядерное оружие Северной Кореи.

С первой конференции в Бангкоке (Таиланд) в 1994 году АРФ стала одним из основных и наиболее всеохватных форумов для развития конструктивного диалога и консультаций для выработки консенсусного подхода с целью укрепления доверия и решения вопросов политики и безопасности, представляющих общий интерес в Азиатско-Тихоокеанском регионе.