Открыт прямой авиарейс Фукуок - Гонконг (Китай)
Ранее SPA провела семинар, посвящённый потенциалу, перспективам и возможностям сотрудничества между сторонами в сфере авиации и туризма. Заместитель руководителя коммерческого отдела компании Ла Винь Нам отметил, что создание SPA стало «последним элементом» туристической экосистемы отдыха на «жемчужном острове» Фукуок, что способствует дальнейшему продвижению одного из самых известных туристических направлений Вьетнама среди международных туристов и, наоборот, приближает зарубежных гостей к Фукуоку.
Помимо внутренних пассажиров, рынок Северо-Восточной Азии, включая Гонконг, является одним из ключевых для вьетнамских авиакомпаний в целом и SPA в частности. Поэтому открытие данного прямого рейса, как ожидается, укрепит транспортную связанность и будет способствовать развитию культурного и туристического сотрудничества между сторонами.
В беседе с корреспондентом ВИА представитель SPA в Гонконге Джастин Лю подчеркнул, что запуск прямого авиасообщения позволит привлечь больше туристов, предпринимателей и инвесторов из Гонконга, Шэньчжэня и соседних районов Большого залива Гуандун - Гонконг - Макао (GBA) в Китайской Народной Республике во Вьетнам для знакомства с достопримечательностями, а также поиска возможностей для сотрудничества и инвестиций. По его словам, туристы и предприниматели региона GBA уже хорошо знакомы с Вьетнамом, однако отсутствие качественных прямых авиарейсов в определённой степени сдерживало эффективность взаимодействия между сторонами. Поэтому открытие рейса Фукуок - Гонконг позволит восполнить этот пробел и откроет новые возможности для сотрудничества в ближайшее время.
На первом этапе SPA будет выполнять рейсы по маршруту Фукуок - Гонконг с частотой пять рейсов в неделю, затем планируется увеличение до семи рейсов в неделю, а в дальнейшем - до четырнадцати рейсов в неделю.