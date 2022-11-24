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Открыто Представительство Постоянной палаты Третейского суда в Ханое

Утром 24 ноября министр иностранных дел Буй Тхань Шон и генеральный секретарь Постоянной палаты третейского суда (ППТС) Марчин Чепелак официально открыли представительство ППТС в Ханое, на церемонии также было закреплена табличка с названием «Дом мира» для головного офиса.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон и генеральный секретарь Постоянной палаты третейского суда (ППТС) Марчин Чепелак перерезали ленточку, чтобы открыть Представительство ППТС в Ханое. Фото: ВИА  
Представительство в Ханое является пятым офисом ППТС кроме главного в Гааге, Нидерланды.

Другие офисы были открыты на Маврикии, Буэнос-Айресе (Аргентина), Сингапуре и Вене (Австрия). Ханойский Офис выполняет функцию административного управления, предоставляя бесплатные помещения для судебных разбирательств и залы для заседаний по международным делам, которые находятся в ведении ППТС.

Выступая на церемонии, министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам высоко ценит роль ППТС как агентство по урегулированию международных споров, эффективно и позитивно внося свой вклад в урегулирование споров между странами, а также между странами и организациями, обеспечивая соблюдение международного права, способствуя поддержанию международного мира и безопасности.

Со своей стороны, генеральный секретарь ППТС Марчин Чепелак подтвердил, что открытие представительства в Ханое является важной вехой в обширном и эффективном партнерстве и сотрудничестве между двумя сторонами на протяжении многих лет, важным шагом в процессе интеграции Вьетнама, демонстрирующим роль и положение страны как активный и ответственный член международного сообщества, активно содействующий соблюдению международного права и разрешающего споры мирными средствами.

Вьетнам присоединился к ППТС в 2012 году участием в Конвенции 1907 года о мирном разрешении международных споров.

ВИА

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