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Открытие XII Всевьетнамского съезда Общества Красного Креста Вьетнама: Генеральный секретарь, Президент государства То Лам занял пост Почётного председателя Общества
В работе съезда принял участие и выступил с руководящей речью Генеральный секретарь, Президент государства То Лам.
В мероприятии также приняли участие члены Политбюро, секретари ЦК КПВ: председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ Нгуен Зуй Нгок и заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому просвещению и массовой работе Чинь Ван Кует.
На съезде присутствовали члены и бывшие члены ЦК КПВ, кандидаты в члены ЦК КПВ, руководители и бывшие руководители Партии и Государства, представители центральных и местных органов власти, министерств и ведомств, Отечественного фронта Вьетнама и центральных общественных организаций, Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, международных организаций, дипломатического корпуса, деловых кругов, доноров, отечественных и зарубежных партнёров, руководители Общества Красного Креста Вьетнама разных созывов, а также 500 делегатов, представляющих более 5,6 млн сотрудников, членов, добровольцев и молодых участников движения Красного Креста по всей стране.
В ходе съезда состоялась церемония выдвижения Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама на должность Почётного председателя Общества Красного Креста Вьетнама на срок полномочий 2026–2031 годов.
Выступая на открытии, секретарь Партийного комитета Центрального общества Красного Креста Вьетнама, председатель Общества Красного Креста Вьетнама До Тхи Тху Тхао отметила, что главной целью на период 2026–2031 годов является построение сильного, профессионального и современного Общества Красного Креста Вьетнама, действующего эффективно и результативно, способного сохранить статус специализированной гуманитарной организации, которой Партия и Государство поручили выполнение соответствующих задач, а также её роль как ядра, связующего звена и координатора гуманитарной деятельности.
Предполагается решительно обновлять методы деятельности, ориентируясь на человека как на центральный объект, рассматривая сообщество в качестве основы, цифровую трансформацию и инновации – в качестве движущей силы, а объединение общественных ресурсов – в качестве основного способа повышения качества и эффективности гуманитарной деятельности. Развивать гуманистические традиции вьетнамского народа, мобилизовать потенциал всей политической системы и общества для участия в гуманитарной деятельности; уделять больше внимания малоимущим, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и другим уязвимым группам населения; повышать потенциал по предупреждению и реагированию на стихийные бедствия, а также укреплять устойчивость местных сообществ; способствовать эффективной реализации политики социального обеспечения, укреплению безопасности человека и устойчивому развитию страны. Девизом деятельности Общества на новый срок полномочий станет: «Сплочённость – Обновление – Профессионализм – Самостоятельность».
Под девизом «Укрепление ведущей роли в гуманитарной деятельности; обновление, цифровая трансформация и объединение ресурсов; построение сильного Общества, безопасных, устойчивых и устойчиво развивающихся сообществ» съезд определил ряд конкретных целей.
В частности, предусматривается довести совокупную стоимость гуманитарной деятельности Общества до не менее 25 трлн донгов и оказать помощь более чем 50 млн человек; 100% провинциальных и общинных организаций Общества Красного Креста внедрят единую цифровую платформу для управления, координации и осуществления своей деятельности; увеличить численность членов Общества более чем до 1 млн человек, а число постоянно действующих добровольцев – свыше 200 тыс.; организовать сбор и приём около 9 млн доз донорской крови в течение срока полномочий; обучить навыкам оказания первой помощи от 1,5 до 2 млн человек; одновременно создавать модели безопасных сообществ, готовых к стихийным бедствиям и катастрофам, повышая устойчивость населения и местных сообществ.
Съезд определил три ключевых направления прорыва: ускорение комплексной цифровой трансформации, цифровизацию гуманитарных адресов и повышение прозрачности деятельности; формирование «зелёной» гуманитарной экосистемы, предусматривающей обновление механизмов оказания помощи, содействие развитию устойчивых источников средств к существованию и обеспечению устойчивого развития; создание профессионального корпуса добровольцев, способного действовать инициативно и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации непосредственно на местах.
Наряду с этим будет продолжена реализация двух движений – «Гуманный Тэт» и «Добрые люди, добрые дела – вместе строим гуманное сообщество», кампании «Каждая организация, каждый человек – с одним гуманитарным адресом», а также программы «Безопасное сообщество, готовое к стихийным бедствиям и катастрофам»