Открытие XI Всевьетнамского съезда Отечественного фронта Вьетнама
Выступая с вступительной речью, Буй Тхи Минь Хоай — член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, секретарь Парткома ОФВ и центральных общественных организаций, председатель Центрального комитета ОФВ X созыва — подчеркнула, что в прошедший период 2024–2026 годов под руководством Партии, при тесном взаимодействии государства, Правительства, Национального собрания и при единодушной поддержке народа система ОФВ постоянно обновляла содержание и методы своей деятельности, укрепляя роль центра национального единства и консолидации всех слоёв населения, активно участвуя в партийном и государственном строительстве, повышая качество и эффективность общественного контроля и социальной критики, заботясь о защите законных прав и интересов народа, развивая демократию и укрепляя общественное согласие.
По словам Буй Тхи Минь Хоай, XI Всевьетнамский съезд ОФВ проходит в условиях, когда страна вступает в новый этап развития с большими возможностями и одновременно серьёзными вызовами. Под руководством Партии весь вьетнамский народ стремится реализовать стремление к построению процветающей, цивилизованной и счастливой страны, развивать независимую и самодостаточную экономику при глубокой международной интеграции. Съезд является важным общественно-политическим событием, привлекающим большое внимание различных слоёв населения внутри страны и вьетнамцев за рубежом. Это также первый съезд ОФВ, работающего по новой модели, что подтверждает новый статус и новые методы деятельности организации.
Съезду предстоит обсудить и объективно, всесторонне оценить положение различных слоёв населения и блока великого национального единства; подвести итоги выполнения Резолюции и Программы действий ОФВ X созыва за период 2024–2026 годов; определить направления, цели и Программу действий ОФВ на срок 2026–2031 годов; внести изменения и дополнения в Устав ОФВ; а также путём консультаций избрать Центральный комитет ОФВ, Президиум, Постоянный комитет и руководящие должности ЦК ОФВ на срок 2026–2031 годов.
Определены три прорывных направления и семь программ действий
Под девизом «Единство — Демократия — Обновление — Творчество — Развитие» съезд призвал соотечественников как внутри страны, так и за рубежом укреплять дух патриотизма, силу великого национального единства, самостоятельности, самодостаточности, опоры на собственные силы и творчества; считать общей целью построение «богатого народа, сильного государства, демократического, справедливого и цивилизованного общества»; совместно строить страну, вступающую в новую эпоху — эпоху стремительного развития нации, добиваясь успешной реализации десятилетней стратегии социально-экономического развития на 2021–2030 годы и достойно встречая 100-летие со дня основания Коммунистическая партия Вьетнама и 100-летие создания Единого национального фронта Вьетнама.
Съезд определил ряд конкретных целей: ЦК ОФВ и входящие в него организации должны инициировать как минимум одно патриотическое движение, направленное на успешное выполнение целей и задач, поставленных в Резолюции XIV съезда КПВ. Комитеты ОФВ всех уровней должны мобилизовать более 50 трлн донгов на деятельность в сфере социального обеспечения и поддержки населения. 100% провинциальных комитетов ОФВ должны внедрить не менее одной пилотной модели общественного социального обеспечения, а 100% комитетов уровня общин и кварталов — не менее одной модели социальной поддержки населения в каждом регионе. К концу срока полномочий планируется обеспечить обучение 100% кадров ОФВ, общественно-политических организаций и массовых объединений, которым Партия и Государство поручили выполнение задач, знаниям и навыкам работы ОФВ, а также цифровым компетенциям. Все комитеты ОФВ, общественно-политические и членские организации должны внедрить «Цифровой портал Фронта» для круглосуточного приёма обращений граждан. Также ставится задача, чтобы 100% общин и городских кварталов создали страницы в социальных сетях для прямого взаимодействия с населением, приёма мнений, предложений и обращений граждан.
Съезд также определил три прорывных направления и семь программ действий. В частности, семь программ включают: активизацию пропагандистской, мобилизационной и объединительной работы среди различных слоёв населения, укрепление общественного согласия и развитие силы великого национального единства; представительство и защиту законных прав и интересов народа; повышение качества и эффективности общественного контроля и социальной критики, развитие демократии, активное участие в строительстве Партии, государства и политической системы; мобилизацию населения к обучению, труду, творчеству, участию в социально-экономическом развитии, сохранению и развитию национальных культурных традиций, заботе о благосостоянии народа, содействию строительству и защите Отечества; участие в развитии науки и технологий, инноваций и цифрового общества; продвижение цифровой трансформации в системе ОФВ; развитие роли народа как хозяина страны и духа самоуправления, создание сплочённых, безопасных, благополучных и счастливых жилых сообществ; эффективное развитие народной дипломатии и международного сотрудничества; обновление содержания и методов деятельности; совершенствование и обеспечение функционирования компактного и эффективного специализированного аппарата, а также повышение потенциала кадрового состава для выполнения поставленных задач.