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Открытие 55-й серии встреч министров экономики стран АСЕАН - Вьетнам положительно комментирует сотрудничество внутри АСЕАН Вьетнам вносит свой вклад во внутриблоковое сотрудничество на AEM-55
Активный вклад Вьетнама в эти процессы демонстрирует твердую приверженность Вьетнама региональной экономической интеграции и помогает сохранить его активную роль в создании движущей силы для регионального и глобального экономического роста, восстановлении экономики после COVID-19 и укреплении региональных цепочек поставок.
Министры обменялись информацией и обновили информацию о реализации приоритетных инициатив Индонезии в области экономического сотрудничества в период председательства АСЕАН в 2023 году, о важных работах Экономического сообщества АСЕАН, таких как Стратегия АСЕАН по центральной углеродной нейтральности, о подготовке к началу переговоров по Рамочному соглашению АСЕАН по цифровой экономики, реализации и модернизации Соглашения АСЕАН о торговле товарами (ATIGA), а также подготовки к консультациям между министрами экономики стран АСЕАН и стран-партнеров.
Они также обменялись мнениями о рекомендациях Целевой группы высокого уровня по экономической интеграции АСЕАН, касающихся формирования концепции Экономического сообщества АСЕАН на период после 2025 года, и рассмотрели подготовку к предстоящему саммиту АСЕАН и связанным с ним конференциям.
Кроме того, министры также обсудили деятельность по экономическому сотрудничеству между АСЕАН и партнерами диалогов, как с США, Китаем, Европейским Союзом, Японием, Республикой Корея, Австралией, Новой Зеландией, Индией, Россией, Канадой и Великобританией, а также реализацию соглашений о свободной торговле (ССТ) между АСЕАН и странами-партнерами, включая модернизацию ССТ АСЕАН-Китай, переговоры о ССТ между АСЕАН и Канадой и реализацию Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП).
На заседании встречи министры обсудили с Деловым консультативным советом АСЕАН (ДКС) рекомендации и приоритеты совета, связанные с продвижением использования электромобилей в регионе, усилением региональной торговли и инвестиционной интеграции, содействием совместной деятельности в области устойчивого развития и поддерживанием медицинских мер для реагирования на эпидемии.
Как и планировалось, за этой встречей последует серия министерских экономических консультаций между АСЕАН и ее партнерами по диалогу, запланированная на 20-22 августа.