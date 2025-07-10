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Открытие 47-го заседания Постоянного комитета Национального собрания

Утром 10 июля в здании Национального собрания (НС) открылось 47-е заседание Постоянного комитета НС под председательством Председателя НС Чан Тхань Мана и заместителей Председателя НС.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступил на открытии заседания. Фото: ВИА  
Выступая на открытии заседания, Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул: «На этом заседании Постоянный комитет даст мнения по тематическому надзору, что является весьма актуальной и стратегически важной темой в условиях вступления страны в новый этап развития, требующий высококвалифицированных кадров в качестве основы для быстрого и устойчивого роста. Политбюро также выразило свои мнения по проекту резолюции, сосредоточенной на развитии образования и подготовки кадров, а также по резолюции, касающейся охраны здоровья населения».

«У нас будет шесть резолюций, и мы только что реализовали четыре важных резолюции Политбюро. Национальное собрание уже приняло три резолюции: по вопросам науки, инноваций и цифровой трансформации; по созданию и реализации законодательства; по развитию частного сектора экономики. Это — очень важные резолюции», — заявил он.

Председатель НС призвал органы, организации и членов Постоянного комитета НС тщательно изучить материалы, развивать результаты предыдущего заседания и успешно завершить текущее. Это является ранним и стратегическим подготовительным этапом, обеспечивающим качество заключительной сессии текущего созыва и важные мероприятия НС в ближайшее время.

Он также предложил правительству и соответствующим органам уже сейчас начать подготовку материалов и содержания для 10-й сессии НС, чтобы обеспечить их наивысшее качество.

На этом заседании Постоянный комитет НС даст предварительные мнения по проекту отчёта о результатах тематического надзора «О реализации политики и законодательства по развитию и использованию человеческих ресурсов в соответствии с требованиями социально-экономического развития, особенно высококвалифицированных кадров». Также будет рассмотрен и утверждён пересмотр законодательной программы на 2025 год. Заслушаются отчёты по обращениям граждан за апрель, май и июнь 2025 года. Будет рассмотрено и утверждено предложение премьер-министра о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам.

Кроме того, на заседании Постоянный комитет подведёт итоги 9-й сессии и даст предварительные мнения по подготовке к 10-й сессии НС 15-го созыва. Также будет рассмотрена и принята резолюция Постоянного комитета о внесении изменений и дополнений в некоторые положения Регламента работы Постоянного комитета, изданного вместе с Резолюцией № 29/2022/UBTVQH15 Постоянного комитета НС; Рассмотреть и утвердить Резолюцию Постоянного комитета НС о расходах на организацию и функционирование социального страхования и страхования по безработице на период 2025–2027 годов. Рассмотреть и утвердить Резолюций Постоянного комитета НС о принципах, критериях и нормах распределения сметы расходов государственного бюджета на 2026 год.

После вступительной речи Председателя НС Постоянный комитет приступил к обсуждению результатов тематического надзора «О реализации политики и законодательства по развитию и использованию человеческих ресурсов в соответствии с требованиями социально-экономического развития, особенно высококвалифицированных кадров» за период 2021–2024 гг.

ВИА/ИЖВ

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