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Открытие 3-го заседания Постоянного комитета НС
В частности, Постоянный комитет НС рассмотрит и примет 1 ордонанс и 1 резолюцию в сфере правосудия с целью дальнейшего совершенствования правовой основы деятельности Народных судов в условиях новой организационной структуры, а именно: Ордонанс о внесении изменений и дополнений в ряд статей Ордонанса о порядке и процедурах рассмотрения и принятия решений о применении мер административного воздействия в Народных судах; Резолюцию о внесении изменений и дополнений в ряд статей Резолюции № 81/2025/UBTVQH15 о создании Народных судов провинциального уровня и региональных Народных судов; об определении территориальных пределов юрисдикции Народных судов провинциального уровня и региональных Народных судов.
Постоянный комитет НС также рассмотрит и примет 2 резолюции, связанные с финансами и бюджетом, включая: Резолюцию о разработке, экспертизе и утверждении пятилетнего национального финансового плана, формировании среднесрочного плана государственных инвестиций за счёт средств государственного бюджета, проекта государственного бюджета, плана распределения центрального бюджета и утверждении ежегодного отчёта об исполнении государственного бюджета; Резолюцию о принципах и критериях распределения налога на добавленную стоимость между отдельными местными административными единицами на период 2027–2030 годов.
На заседании Постоянный комитет НС выскажет мнения по проекту Плана надзора и Концепции надзора по теме «Реализация политики и законодательства в сфере управления и использования служебных зданий после осуществления курса на реорганизацию организационной структуры, аппарата управления и административно-территориальных единиц».
Подчеркнув, что это первая тема надзора НС XVI созыва, Председатель НС отметил, что подготовительная работа должна проводиться максимально тщательно, системно и научно уже с самого первого этапа. В особенности данная надзорная деятельность должна быть тесно увязана со стратегическими установками Центрального комитета по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, прежде всего с духом Резолюции № 04-NQ/TW Второго пленума Центрального комитета XIV созыва о дальнейшем усилении руководящей роли Партии в борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями на новом этапе.
По словам Председателя НС, в настоящее время вопросы управления и использования служебных зданий после осуществления курса на реорганизацию организационной структуры, аппарата управления и административно-территориальных единиц вызывают огромный общественный интерес. На практике всё ещё сохраняется ситуация, когда избыточные здания, земельные участки и государственное имущество после реорганизации длительное время не используются или используются недостаточно эффективно, что приводит к растрате государственных ресурсов.
Кроме того, на заседании Постоянный комитет НС в соответствии со сложившейся практикой рассмотрит Доклад о работе с обращениями граждан НС за май 2026 года.
Постоянный комитет НС также рассмотрит и примет Резолюцию об оценке и классификации качества деятельности профильных управлений, а также о формировании и управлении должностными позициями государственных служащих профильных управлений Совета по делам этнических меньшинств и комитетов НС с целью обеспечения обновления, повышения профессионализма и эффективности консультативного аппарата. Формирование должностных позиций должно носить реальный характер, обеспечивать принцип «нужный человек на нужном месте», чёткое распределение ответственности и результатов работы; для каждой должности должны быть ясно определены требования, задачи и конечные результаты. Одновременно необходимо преодолеть формальный подход и проявления снисходительности при оценке деятельности; хорошие результаты должны получать заслуженное признание; недостатки должны открыто выявляться для их устранения и исправления; необходимо сформировать профессиональный и ответственный корпус государственных служащих органов НС, способный отвечать всё более высоким требованиям на новом этапе.
Председатель НС сообщил, что ориентировочно в конце июня Постоянный комитет НС проведёт дополнительное заседание для рассмотрения и принятия 2 резолюций: Резолюции о внесении изменений и дополнений в ряд статей Резолюции № 524/2012/UBTVQH13 от 20 сентября 2012 года о некоторых нормах расходов на обеспечение деятельности НС; Резолюции, детализирующей и разъясняющей порядок реализации Закона о надзорной деятельности НС и Народных советов в части координации надзора за выполнением международных договоров и международных соглашений. Председатель НС предложил соответствующим органам в срочном порядке обеспечить тесную координацию и завершить подготовку документов и материалов, гарантировав их качество и своевременное представление на рассмотрение Постоянного комитета НС, не допуская задержек и переноса на последующие заседания.
Подчеркнув, что заседание проходит в течение одного дня, но требует рассмотрения 7 важных вопросов, относящихся к различным сферам и требующих высокой концентрации интеллектуальных усилий, Председатель НС призвал продолжать придерживаться принципов оперативной, компактной и эффективной работы. Члены Постоянного комитета НС должны максимально проявить чувство ответственности, тщательно изучить материалы, выступать кратко и по существу, чётко излагая свои позиции и мнения, чтобы соответствующие органы могли учесть высказанные предложения при доработке документов. Решения Постоянного комитета НС после их принятия должны быть реализуемыми на практике, соответствовать реальным потребностям и обеспечивать решение актуальных задач.