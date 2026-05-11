Открытие 2-го заседания Постоянного комитета НС
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, открывая заседание, отметил, что эта сессия проходит сразу после успешного завершения первой сессии Национального собрания XVI созыва.
На 1-й сессии НС сосредоточилось на совершенствовании кадрового состава высшего уровня, избрании и утверждении должностных лиц; одновременно НС оперативно формировало институты и политику для конкретизации Резолюции XIV съезда Партии, создавая новые импульсы для развития страны на новом этапе.
Председатель НС подчеркнул, что на протяжении всей сессии Постоянный комитет НС работал в активном, оперативном и исключительно ответственном духе; провёл 1-е заседание для утверждения должностей и кадрового состава органов НС; дал заключения по вопросам разъяснения, учёта и доработки проектов законов и резолюций; организовал внеочередные заседания для своевременного рассмотрения и принятия решений по срочным вопросам, дополнительно внесённым в повестку сессии.
Председатель НС высоко оценил и поблагодарил членов Постоянного комитета НС, Совет по делам национальностей, комитеты НС, органы Правительства, соответствующие ведомства, а также профильные управления Канцелярии НС за активную и ответственную работу, гибкое реагирование на возникавшие ситуации, что обеспечило успешное проведение сессии.
Председатель НС также отметил товарищей, прекративших участие в выборах депутатов НС, а также начальников и заместителей начальников управлений, которые, несмотря на избрание депутатами НС, продолжали добросовестно исполнять свои обязанности, способствуя успешному проведению сессии.
Председатель НС сообщил, что 2-е заседание Постоянного комитета НС проходит в оперативном и кратком формате в первой половине дня 11 мая. В ходе заседания Постоянный комитет НС рассматривает три вопроса.
В частности, Постоянный комитет НС рассматривает и принимает Ордонанс о внесении изменений и дополнений в ряд статей Ордонанса о консолидации нормативно-правовых документов. Это важная задача, направленная на своевременную корректировку нормативных положений в соответствии с практическими потребностями, институционализацию Заключения Центрального комитета о совершенствовании структуры правовой системы и удовлетворение потребностей развития страны в новую эпоху.
Постоянный комитет НС также рассматривает Доклад о работе с обращениями граждан НС за март и апрель 2026 года. Председатель НС отметил, что это переходный период между созывами, когда избиратели возлагают большие ожидания и одновременно выражают многочисленные чаяния и пожелания. Поэтому необходимо объективно оценить результаты рассмотрения обращений избирателей и населения, особенно по актуальным вопросам, возникшим в последнее время.
На заседании Постоянный комитет НС подводит итоги 1-й сессии и высказывает предварительные мнения по подготовке 2-й сессии НС XVI созыва. Председатель НС предложил объективно оценить как достигнутые результаты, так и нерешённые вопросы, чётко определить содержание, требующее корректировки уже начиная со 2-й сессии.
Председатель НС обратил внимание на необходимость строгого соблюдения положений Закона о принятии нормативно-правовых документов; обеспечения своевременного предоставления качественных материалов Постоянному комитету НС, депутатам НС, Совету НС по делам национальностей и комитетам; продолжения обновления подходов к законодательной деятельности и чёткого разграничения ролей НС и Правительства в законодательном процессе.
По словам председателя НС, до настоящего времени ряд вопросов всё ещё требует корректировки сроков и переноса на последующие заседания; в том числе это касается нормативных документов, детализирующих исполнение законов и резолюций, принятых ещё на 9-й и 10-й сессиях и находящихся в компетенции Постоянного комитета НС, подготовка которых значительно отстаёт от установленных требований. Председатель НС предложил органам, вносящим проекты, и органам-разработчикам серьёзно извлечь уроки и чётко определить ответственность. Постоянные органы Совета НС по делам национальностей, комитетов и Канцелярии НС должны координировать работу, контролировать выполнение сроков и своевременно докладывать Постоянному комитету НС.
Что касается законов и резолюций, недавно принятых НС, председатель НС потребовал от Правительства оперативно и решительно организовать разработку и своевременное принятие всех необходимых подзаконных актов. Соответствующие органы должны срочно завершить проверку и подготовку документов для представления Постоянному комитету НС в рамках его компетенции. Основополагающий принцип заключается в недопущении задолженности по руководящим документам, исключении правовых пробелов и обеспечении возможности немедленного практического применения законов и резолюций после их вступления в силу, поскольку в настоящее время население и предприятия ожидают разъяснений через декреты и циркуляры для синхронного исполнения.
Учитывая краткость программы заседания, председатель НС предложил докладчикам выступать лаконично и по существу, членам Постоянного комитета НС — концентрироваться на ключевых вопросах, а органам, запрашивающим мнения, — разъяснять остающиеся спорные вопросы для выработки конкретных решений.