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Открытие 15-го Фестиваля донорства крови «Благодарные капли»
Доцент, доктор наук Нгуен Ха Тхань, директор NIHBT, сообщил, что кампания «Красное путешествие 2025» проводится в 32 из 34 провинций и городов (по старому административному делению — 44 региона). На данный момент программа уже охватила 30 провинций и городов, где было проведено 41 донорское мероприятие на уровне провинции, в ходе которых собрано более 25 000 единиц крови. Кроме того, десятки тысяч единиц крови были собраны во время других донорских мероприятий, проходивших в поддержку кампании, что значительно способствует обеспечению запасов крови для лечения в медицинских учреждениях по всей стране.
Особенностью кампании «Красное путешествие» в Ханое является то, что основными донорами становятся люди, привлечённые усилиями добровольцев из Вьетнамской молодёжной ассоциации по пропаганде донорства крови. За последние 12 лет программа «Благодарные капли» в Ханое собрала почти 45 000 единиц крови. Только в этом году планируется собрать около 4000 единиц.
Помимо организации фестиваля, Вьетнамская молодёжная ассоциация по пропаганде донорства крови также реализует множество других программ сдачи крови. В 2024 году Ассоциация привлекла более 65 000 единиц крови, из которых свыше 32 000 — за первые шесть месяцев 2025 года. Это весьма значительный показатель, способствующий всё более эффективному и устойчивому развитию движения добровольного донорства в столице.
Председатель Ассоциации Чинь Суан Тхуи сообщил, что более 1000 добровольцев приняли участие в агитации по сдаче крови, распространяя изображения и информацию через социальные сети. До церемонии открытия программа уже собрала более 2000 единиц крови.
Впервые организованная в июле 2011 года, программа «Благодарные капли» несёт послание: «Одно сердце — одно героическое пламя», призывая общество, особенно молодёжь, сдавать кровь в знак благодарности героям-борцам, павшим за Родину. За 12 лет программа привлекла миллионы участников и собрала более 940 000 единиц крови.