Открытие 13-го пленума ЦК Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва
По группе вопросов подготовки к 14-усъезду КПВ, содержания кадровой работы съезда, реализации Заключения ЦК КПВ № 180 от 25 июля 2025 года о направлении кадровой работы в ЦК 14-го созыва, Извещения Политбюро и Подкомитета по кадрам о направленности введения кадров для участия в работе ЦК 14-го созыва (официального и запасного; перевыборного и первого).
По состоянию на 20 августа 2025 года, все партийные организации и комитеты на всех уровнях завершили процесс выдвижения кандидатов в ЦК 14-го созыва и направили результаты в Подкомитет по кадрам. На основании представлений от партийных организаций, а также заключений, проверок, пересмотров и дополнительных выводов компетентных органов, Политбюро провело всестороннее обсуждение и оценку, утвердило единый список, а затем провело голосование по представлению кандидатур в соответствии с установленными процедурами. Одновременно Политбюро также провело голосование по кандидатам в Центральную контрольно-ревизионнуюкомиссию 14-го созыва, включая как переизбираемых, так и новых членов.
На этом пленуме Политбюро представит на рассмотрение ЦК отчёт о результатах и предложениях по кандидатам в ЦК и Центральную контрольно-ревизионнуюкомиссию 14-го созыва, а также проведёт голосование по утверждению этих кандидатур.
Это — исключительно важный вопрос, «ключ из ключевых», определяющий успех 14-го съезда КПВ и будущее развитие страны.
Что касается проектов документов 14-го съезда, то они были тщательно и скрупулезно подготовлены, обновлены, пересмотрены и дополнены многократно, особенно в части, единогласно одобренной на 11-м и 12-м пленумах. Содержание документов в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 14-у Всевьетнамскому съезду КПВ. Необходимо стремиться к разработке документов для представления на 14-м съезде, которые не только подводят итоги развития за последние 5 лет, определяют цели и задачи на следующие 5 лет, но и формируют стратегическое мышление, видение и направление развития страны до середины XXI века.
Документ выделил и дополнил основное содержание 7 новых Резолюций Политбюро в Политическом докладе и определил, что на данный момент в проектах документов, представленных на 14-й съезд, имеется 17 новых пунктов.
Что касается группы вопросов экономико-социального характера, в целом картина экономического и социального состояния страны в 2025 году выглядит преимущественно позитивной. Несмотря на влияние неблагоприятных факторов мировой обстановки и серьезных последствий стихийных бедствий, таких как наводнения и тайфуны, нам удалось сохранить стабильность и развитие. ВВП в третьем квартале 2025 года вырос на 8,22%, а за 9 месяцев в целом — на 7,84%. Доходы бюджета за 9 месяцев составили почти 2 миллиона миллиардов донгов, что составляет 97,9% от плановых показателей, а положительное сальдо внешней торговли достигло почти 17 миллиардов долларов США. Ожидается, что все 15 ключевых показателей на 2025 год будут достигнуты или превышены. Прогнозируемый рост ВВП на 2025 год составляет от 8,1% до 8,5%. Это результат больших усилий и стараний партии, правительства, парламента, органов политической системы, властей всех уровней, делового сообщества и всего народа. Вместе с тем, остаются значимые внутренние вопросы, требующие внимания и решения для более устойчивого роста и развития экономики.
В выступлении на открытии конференции Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что 2026 год является первым годом нового срока полномочий и имеет очень важное значение для реализации Резолюции 14-го съезда. Цели должны быть поставлены очень высоко, особенно экономический рост должен превысить 10%, ВВП на душу населения должен достигнуть 5400–5500 долларов США, а уровень роста индекса потребительских цен (ИПЦ) должен составить около 4,5%. Это обязательные требования, но также и чрезвычайно сложные задачи. Генеральный секретарь призвал ЦК обсудить и дать рекомендации по основным направлениям, чтобы Партком Национального собрания и Партком Правительства руководили доработкой плана социально-экономического развития, государственного бюджета на 2026 год и последующий период в духе: повышение стратегической автономии, самообеспечения и самосовершенствования развития страны с принципами «стабильность, дисциплина, ускорение, прорыв, устойчивость».
Согласно программе, пленум продлится до 8 октября 2025 года.