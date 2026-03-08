Фестиваль объединяет 37 дизайнеров со всей страны с почти 400 комплектами аозай, 600 актёров и моделей, а также 37 послов из различных сфер, создавая многоцветную картину творческого единения.

Вечером 6 марта Департамент туризма и Союз женщин города Хошимин совместно с соответствующими подразделениями организовали церемонию открытия 12-го Фестиваля аозай города Хошимин 2026 года под девизом «Золотые нити славы — ткут мечты».

Мероприятие приурочено к 50-летию со дня, когда Сайгон–Зядинь официально получил имя Президента Хо Ши Мин (2 июля 1976 года — 2 июля 2026 года), к 1986-й годовщине восстания сестёр Чынг и к 116-й годовщине Международного женского дня (8 марта).

В этом году фестиваль включает 17 основных мероприятий, проходящих на протяжении всего марта, формируя многокрасочное культурное путешествие, где аозай присутствует не только на сцене художественных представлений, но и широко распространяется в общественной жизни, городском пространстве и туристических мероприятиях.

Кроме того, фестиваль объединяет 37 дизайнеров со всей страны с почти 400 комплектами аозай, 600 актёров и моделей и 37 послов из различных сфер, создавая яркую картину творческого единения.

Открытие 12-го Фестиваля аозай города Хошимин. Фото: ВИА.

Выступая на церемонии открытия фестиваля, заместитель председателя Народного комитета города Хошимин Чан Тхи Зиеу Тхюи подчеркнула: «За 12 лет проведения Фестиваль аозай внёс важный вклад в формирование имиджа города Хошимин как культурного, креативного и интегрированного направления.

На новом этапе развития фестиваль продолжит играть роль движущей силы устойчивого развития туризма, повышая ценность туристических впечатлений, увеличивая продолжительность пребывания гостей и укрепляя конкурентоспособность направления.

Каждая “золотая нить славы”, сотканная сегодня, формирует не только яркое платье аозай, но и соединяет традиции с будущим, национальную самобытность с интеграцией, а город — с друзьями по всему миру».

По словам госпожи Тхюи, аозай на протяжении многих поколений тесно связан с трудовой жизнью и духовной культурой вьетнамского народа. Вместе с историческим развитием страны аозай постоянно менялся по форме, материалам и эстетическому языку, соответствуя каждому этапу развития.

Однако в любой форме аозай неизменно присутствует в повседневной жизни, становясь частью коллективной памяти и знакомым образом родины в сознании каждого вьетнамца, символом самобытности, души и характера Вьетнама, а также живым культурным наследием вьетнамского народа.

В этом году фестиваль также впервые проводится в пространстве нового города Хошимин — сверхкрупного многоцентрового мегаполиса, современного, но богатого собственной самобытностью.

Особенностью 12-го Фестиваля аозай города Хошимин 2026 года станет то, что утром 8 марта состоится программа, посвящённая 1986-й годовщине восстания сестёр Чынг и 116-й годовщине Международного женского дня, в сочетании с массовым танцевальным выступлением в аозай Вьетнама и парадом аозай, который объединит около 50.000 человек в различных точках города, в том числе около 3.000 человек на пешеходной улице Нгуенхуэ, квартал Сайгон.

В рамках фестиваля с настоящего времени до 31 марта (пик мероприятий — с 6 по 8 марта) жители и туристы смогут посетить выставочное и интерактивное пространство аозай на пешеходной улице Нгуенхуэ, где будут представлены художественные инсталляции, выставочные зоны аозай, связанные с образами туризма, гастрономии и традиционных ремёсел города.

Кроме того, гости смогут принять участие в программе «Аозай и метро», соединяющей туристические и культурные объекты города через линию городского метро на станциях метро Бентхань и станции метро Городской театр