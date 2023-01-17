Открытие штаб-квартиры Вьетнамско-корейского института науки и технологий

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и Председатель Национального собрания Кореи Ким Джин Пё и делегаты перерезают ленточку. Фото: ВИА

17 января председатель Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ и Спикер Национального собрания Республики Корея (РК) Ким Джин Пё перерезали ленточку для открытия штаб-квартиры Вьетнамско-корейского института науки и технологий (VKIST) в парке высоких технологий Хоалак в Ханое.



Выступая на церемонии, Выонг Динь Хюэ сказал, что проект VKIST является плодом сотрудничества двух стран в области науки, технологий и инноваций, что считается неизбежной тенденцией времени.



Он сказал, что в последнее время правительства двух стран всегда уделяли особое внимание VKIST и ожидали, что успех модели института создаст движущую силу для содействия трансформации национальной инновационной системы, способствует прорыву для развития науки и технологии во Вьетнаме.



Со своей стороны Ким Джин Пё сказал, что проект VKIST имеет большое значение для сотрудничества двух стран в области науки, технологий и инноваций.



По его словам, это также крупнейший в мире проект, финансируемый за счет безвозмездной помощи РК, а также проект по поддержке создания первого государственного исследовательского подразделения РК.



Подчеркивая, что успех VKIST полностью зависит от исследователей, он ожидает, что они посвятят себя VKIST, чтобы внести свой вклад в процесс индустриализации и модернизации Вьетнама.



Проект VKIST — это проект сотрудничества в целях развития между двумя правительствами Вьетнама и РК. Он находится под совместным управлением Министерства науки и технологий Вьетнама и Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA).