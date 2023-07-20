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Открытие центра тестирования и проверки качества сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции
Выступая на церемонии, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Чан Тхань Нам отметил, что центр владеет ведущим современным оборудованием в стране. Эти инвестиции и поддержка демонстрируют дух сотрудничества между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов и JICA.
Вьетнам является одним из ведущих мировых экспортеров сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции. Создание центра способствует повышению мощности производственных площадей предприятий, участвующих в цепочке производства и поставок, экспорте сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции.
Заместитель министра Чан Тхань Нам поблагодарил экспертов JICA и Посольство Японии за поддержку Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов в комплектации оборудования и поддержке наращивания кадрового потенциала. Он выразил надежду, что JICA вскоре развернет меморандум о взаимопонимании, способствующий обучению вьетнамских сотрудников центра, после чего персонал центра вскоре сможет владеть оборудованием.
По словам заместителя посла Японии во Вьетнаме Ватанабэ Шиге, вопрос безопасности пищевых продуктов важен не только для Вьетнама, но и для всего мира. Есть надежда, что лаборатория поможет и дальше улучшать вьетнамскую сельскохозяйственную, лесную и рыбную продукцию, чтобы она соответствовала международным стандартам при выходе на мировой рынок. Япония надеется, что, поддерживая деятельность по обеспечению безопасности пищевых продуктов, она будет и впредь содействовать дипломатическим отношениям между двумя странами и в то же время еще больше развивать отношения в области политики, экономики и культуры.
Заместитель министра Чан Тхань Нам поручил Центру сосредоточиться на тестировании и проверке передовых продуктов агролесоводства и рыболовства в Ханое, соседних провинциях, а также в горных районах Северного Вьетнама.
В целях повышения эффективности инвестиций заместитель министра Чан Тхань Нам попросил, чтобы у центра были программы для работы с местными сообществами, предприятиями, корпорациями, учебными заведениями и т. д.