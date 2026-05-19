Открытие фестиваля «Деревня Шен» 2026 года
На церемонии от имени руководства Партии и Государства член Политбюро, директор Политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан вручил историческому комплексу Кимлиен орден Труда первой степени.
Члены ЦК КПВ - вице-премьер Ле Тиен Тьау и министр культуры, спорта и туризма Лам Тхи Фыонг Тхань, вручили решение о признании туристической зоны Кимлиен в провинции Нгеан туристической зоной национального значения. Это важная веха на пути утверждения ценности данного направления и нового этапа культурно-туристического развития на родной деревне дядюшки Хо.
Выступая с речью на открытии фестиваля «Деревня Шен» 2026 года, заместитель председателя Народного комитета провинции Нгеан Тхай Ван Тхань подчеркнул, что за 45 лет, с 1981 года по настоящее время, мероприятие прошло путь от программы «Песни из деревни Шен» до фестиваля «Голоса деревни Шен», а в 2002 году было преобразовано в фестиваль «Деревня Шен», который ежегодно проводится на провинциальном уровне и раз в пять лет на общенациональном уровне.
Он отметил, что фестиваль является важным событием в честь дня рождения Президента Хо Ши Мина и выражает глубокое уважение и благодарность всех слоёв населения за огромный вклад Президента Хо Ши Мина - Героя национального освобождения, выдающегося деятеля культуры, яркого символа славных страниц истории и культуры Вьетнама, истории вьетнамского народа и Коммунистической партии Вьетнама.
Мероприятие также предоставляет жителям страны и зарубежным друзьям возможность лучше узнать людей и родную землю Нгеан - один из самобытных культурных регионов Вьетнама, известный народными песнями ви и зам, признанными Репрезентативным списком нематериального культурного наследия человечества.
С 18 по 30 мая в рамках фестиваля «Деревня Шен» 2026 года пройдут многочисленные содержательные мероприятия: церемонии возложения цветов и благовоний, памятные мероприятия и церемонии отчёта у Мемориального дома Президента Хо Ши Мина; шествие с портретом дядюшки Хо; тематическая выставка к 115-летию со дня отъезда Хо Ши Мина в поисках пути спасения Родины, выставка к 80-летию Призыва к всенародной войне Сопротивления; пространство «Сельская ярмарка» в сочетании с туристическими программами в деревне Шен; программа виртуальной реальности «Возвращение к священному моменту»; народные игры и другие мероприятия.
Главным акцентом церемонии открытия стала художественная программа «Лотос пробуждает новую энергию», поставленная в формате масштабного полуреалистического представления при сотрудничестве Департамента культуры, спорта и туризма провинции Нгеан, Департамента культуры и спорта Хошимина и Драматического театра Хошимина.
Художественная программа состояла из трёх частей: «Лотос расцветает на родной земле», «След эпохи» и «Вечный аромат», отражающих путь Президента Хо Ши Мина от родной деревни Шен к стремлению к национальной независимости, духу великого национального единства и стремлению к развитию страны в новую эпоху.
Церемония открытия фестиваля «Деревня Шен» 2026 года завершилась впечатляющими моментами и красочным фейерверком над землёй Кимлиен.