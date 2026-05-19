НОВОСТИ

Открытие фестиваля «Деревня Шен» 2026 года

Вечером 18 мая на стадионе деревни Шен в общине Кимлиен провинции Нгеан состоялась церемония открытия фестиваля «Деревня Шен» 2026 года. Мероприятие стало одним из значимых событий, посвящённых 136-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 года - 19 мая 2026 года).
  Вечером 18 мая 2026 года в общине Кимлиен провинции Нгеан состоялась церемония открытия фестиваля «Деревня Шен» 2026 года. Это одно из значимых мероприятий, посвящённых 136-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 года — 19 мая 2026 года). Фото: ВИА  
В церемонии приняли участие бывший член Политбюро, бывший Председатель Национального собрания Нгуен Шинь Хунг; член Политбюро, директор Политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан; действующие и бывшие руководители Партии и Государства; представители ряда провинций Лаоса, а также многочисленные делегаты и местные жители.

На церемонии от имени руководства Партии и Государства член Политбюро, директор Политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан вручил историческому комплексу Кимлиен орден Труда первой степени.

Члены ЦК КПВ - вице-премьер Ле Тиен Тьау и министр культуры, спорта и туризма Лам Тхи Фыонг Тхань, вручили решение о признании туристической зоны Кимлиен в провинции Нгеан туристической зоной национального значения. Это важная веха на пути утверждения ценности данного направления и нового этапа культурно-туристического развития на родной деревне дядюшки Хо.

Выступая с речью на открытии фестиваля «Деревня Шен» 2026 года, заместитель председателя Народного комитета провинции Нгеан Тхай Ван Тхань подчеркнул, что за 45 лет, с 1981 года по настоящее время, мероприятие прошло путь от программы «Песни из деревни Шен» до фестиваля «Голоса деревни Шен», а в 2002 году было преобразовано в фестиваль «Деревня Шен», который ежегодно проводится на провинциальном уровне и раз в пять лет на общенациональном уровне.

Он отметил, что фестиваль является важным событием в честь дня рождения Президента Хо Ши Мина и выражает глубокое уважение и благодарность всех слоёв населения за огромный вклад Президента Хо Ши Мина - Героя национального освобождения, выдающегося деятеля культуры, яркого символа славных страниц истории и культуры Вьетнама, истории вьетнамского народа и Коммунистической партии Вьетнама.

Мероприятие также предоставляет жителям страны и зарубежным друзьям возможность лучше узнать людей и родную землю Нгеан - один из самобытных культурных регионов Вьетнама, известный народными песнями ви и зам, признанными Репрезентативным списком нематериального культурного наследия человечества.

С 18 по 30 мая в рамках фестиваля «Деревня Шен» 2026 года пройдут многочисленные содержательные мероприятия: церемонии возложения цветов и благовоний, памятные мероприятия и церемонии отчёта у Мемориального дома Президента Хо Ши Мина; шествие с портретом дядюшки Хо; тематическая выставка к 115-летию со дня отъезда Хо Ши Мина в поисках пути спасения Родины, выставка к 80-летию Призыва к всенародной войне Сопротивления; пространство «Сельская ярмарка» в сочетании с туристическими программами в деревне Шен; программа виртуальной реальности «Возвращение к священному моменту»; народные игры и другие мероприятия.

Главным акцентом церемонии открытия стала художественная программа «Лотос пробуждает новую энергию», поставленная в формате масштабного полуреалистического представления при сотрудничестве Департамента культуры, спорта и туризма провинции Нгеан, Департамента культуры и спорта Хошимина и Драматического театра Хошимина.

Художественная программа состояла из трёх частей: «Лотос расцветает на родной земле», «След эпохи» и «Вечный аромат», отражающих путь Президента Хо Ши Мина от родной деревни Шен к стремлению к национальной независимости, духу великого национального единства и стремлению к развитию страны в новую эпоху.

Церемония открытия фестиваля «Деревня Шен» 2026 года завершилась впечатляющими моментами и красочным фейерверком над землёй Кимлиен.

ВИА/ИЖВ

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принял участие в церемонии начала работ по проекту расширения участка Национального шоссе № 1A, проходящего через Ханой

Проект пространственной магистрали Национального шоссе № 1A на участке от Кольцевой дороги № 1 до транспортной развязки Каузе имеет общую протяжённость около 36,3 километра и проходит через территорию 18 кварталов и общин Ханоя.
