Открытие Фестиваля «Вьетнам – Япония» 2026: укрепление сотрудничества во имя устойчивого будущего

Вечером 9 июля в парке Биендонг («Восточное море») Народный комитет Дананга провёл церемонию открытия Фестиваля «Вьетнам – Япония» 2026 года. Фестиваль проходит с 9 по 12 июля и призван способствовать развитию культурного обмена, а также расширению сотрудничества Дананга с японскими регионами, компаниями и партнёрами в различных сферах.Выступая со вступительным выступлением, заместитель председателя Народного комитета города, председатель Оргкомитета фестиваля Нгуен Тхи Ань Тхи отметила, что после нескольких лет проведения Фестиваль «Вьетнам – Япония» стал одним из наиболее значимых международных мероприятий города, способствуя дальнейшему укреплению сотрудничества между Данангом и японскими регионами и партнёрами. По её словам, фестиваль является не только площадкой для встречи двух культур, распространения традиционных и современных ценностей, но и важным мостом для развития сотрудничества в области инвестиций, торговли, туризма, образования, науки и технологий, а также народных обменов.Нгуен Тхи Ань Тхи подчеркнула, что нынешний фестиваль проходит в период, когда Дананг вступает в новый этап развития, характеризующийся расширением пространства развития города и внедрением ряда особых механизмов и политических решений. Опираясь на культурные, исторические и человеческие ценности, сформированные многими поколениями, город уверенно утверждает свои позиции как динамичный приморский мегаполис с яркой самобытностью и высоким уровнем международной интеграции.До церемонии открытия состоялась конференция «Встреча с Японией в Дананге: всеобъемлющее стратегическое партнёрство – на пути к устойчивому будущему», в которой приняли участие руководители министерств, ведомств и местных органов власти, представители Посольства Японии во Вьетнаме, а также многочисленные предприятия двух стран. В ходе конференции обсуждались основные направления сотрудничества в сферах инвестиций, финансов, культуры, туризма и местного развития. Кроме того, состоялись церемонии обмена и подписания ряда меморандумов о сотрудничестве между Данангом и японскими регионами и компаниями.Выступая на мероприятии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки отметил, что Дананг переживает период динамичного развития, стремясь стать современным, «умным» и комфортным для жизни городом. По его словам, город ставит перед собой цель стать глобальным центром, тесно связанным с мировым сообществом, а также пилотной площадкой для новой модели экономического роста, в основе которой лежат наука и технологии. Посол подчеркнул, что японская сторона намерена мобилизовать как государственный, так и частный сектор для расширения сотрудничества с Данангом в соответствии с данным курсом.Ито Наоки выразил уверенность, что сотрудничество между Японией и Данангом будет и далее расширяться, способствуя динамичному развитию города как одного из полюсов экономического роста центральной части Вьетнама и тем самым внося весомый вклад в общее развитие страны.В рамках Фестиваля «Вьетнам – Япония» в Дананге 2026 года работают около 100 выставочных стендов, знакомящих посетителей с культурой, гастрономией, туристическим потенциалом, а также продукцией и услугами Вьетнама и Японии. Отдельная экспозиция посвящена достижениям сотрудничества Дананга с японскими партнёрами. Для жителей города и туристов также подготовлена насыщенная программа интерактивных культурных мероприятий.Особое место в программе фестиваля занимает серия культурных и спортивных мероприятий, включая совместные показательные выступления по японскому дзюдо и вьетнамскому боевому искусству вовинам, марафон Earthing Marathon, товарищеские футбольные встречи между командами Вьетнама и Японии, знакомство с дисциплиной Baseball5, совместные выступления с танцем Бон Одори и вьетнамским танцем с бамбуковыми шестами, конкурс косплея, а также многочисленные художественные программы с участием артистов Вьетнама и Японии.В рамках фестиваля японские делегации также посетят Парк программного обеспечения № 2, Международный финансовый центр, Парк высоких технологий и промышленные зоны Дананга, чтобы познакомиться с инвестиционным потенциалом города и его стратегическими направлениями развития.Проводимый ежегодно с 2014 года Фестиваль «Вьетнам – Япония» в Дананге является одним из наиболее представительных мероприятий вьетнамско-японского обмена в стране. За более чем десять лет своего существования фестиваль превратился в эффективную площадку для укрепления связей между регионами, предприятиями и народами Вьетнама и Японии. Он способствует развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами и продвижению Дананга как динамичного, открытого миру и активно интегрирующегося в международное сообщество города.