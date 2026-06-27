НОВОСТИ
Открытие Фестиваля лотоса в Ханое – 2026: прославление культурной ценности лотоса
Фестиваль проводится в целях реализации курса на развитие культурных индустрий, превращения богатого культурного наследия в практический ресурс социально-экономического развития столицы, а также сохранения, приумножения и популяризации традиционных культурных ценностей жителей Ханоя.
Выступая на церемонии открытия, директор Департамента туризма Ханоя Данг Хыонг Зянг подчеркнула, что в рамках стратегии превращения Ханоя в безопасное, привлекательное и профессиональное туристическое направление фестиваль призван не только представить столицу отечественным и зарубежным гостям, но и подтвердить решимость города формировать самобытные туристические продукты, основанные на культурно-историческом наследии.
По словам главы Департамента туризма, лотос издавна является благородным символом, воплощающим лучшие качества характера, стойкость духа и душевную красоту вьетнамского народа. Для Ханоя лотос — это не только дар природы, но и один из наиболее узнаваемых символов, тесно связанный с духовной жизнью, культурой и искусством древней столицы. В нынешнем году фестиваль проходит с 26 по 28 июня на различных площадках города, включая три основные локации в квартале Тэйхо — парк имени Ли-ты-чонга, Пространство творческой культуры Тэйхо и парк Лак-лонг-куан, а также в 16 общинах и кварталах Ханоя, где выращивают лотос.
После церемонии открытия гостей ожидает насыщенная программа, включающая демонстрации, дегустации и интерактивные мероприятия. В тематическом пространстве «Лотос — квинтэссенция и жизнь» жители и туристы смогут увидеть более 30 уникальных сортов лотоса из Ханоя и других регионов страны, познакомиться с изделиями народных художественных промыслов, продукцией программы OCOP, модными коллекциями и произведениями современного искусства, вдохновлёнными образом лотоса, узнать о традиционном ремесле изготовления шёлка из волокон лотоса, попробовать традиционный лотосовый чай и открыть для себя богатство блюд из лотоса.
В пространстве «Лотос — искусство и творчество» будут представлены каллиграфические и художественные произведения, посвящённые лотосу, а также состоится конкурс рисунков «Мгновения лотоса Западного озера», в котором примут участие около 500 детей, включая почти 100 юных участников из других стран. Эти мероприятия не только создают яркую творческую атмосферу, но и способствуют популяризации вьетнамской культуры среди зарубежных гостей, воспитывая у молодого поколения любовь к национальным традициям.
Особое внимание привлечёт пространство «Лотос — представление и сообщество», где пройдут концерты народного искусства, выступления уличных артистов и праздничное шествие «Лотос выходит на улицы». Эти мероприятия обещают наполнить фестиваль яркими культурными красками и познакомить многочисленных жителей и туристов с красотой цветка лотоса и традиционного вьетнамского костюма аозай.
Кроме того, гостей фестиваля ждут сопутствующие мероприятия, включая фототворческую встречу «Аромат и красота лотоса Западного озера», пространство культуры лотосового чая и разнообразные концертные программы.
В ходе церемонии открытия Оргкомитет объявил решение о включении традиционного ремесла ароматизации чая лотосом в Куангане в Национальный список объектов нематериального культурного наследия и вручил соответствующий сертификат. Одновременно было объявлено решение о присвоении району Западного озера статуса туристической зоны. Это стало важной вехой, подтверждающей значение Западного озера и открывающей новые возможности для развития экологичного, цивилизованного и устойчивого туризма в столице.
Согласно программе фестиваля, 27 июня состоятся мероприятия пространства «Лотос — искусство и творчество», а 28 июня — программы пространства «Лотос — представление и сообщество», которые пройдут в парке Лак-лонг-куан, культурно-гастрономическом комплексе «Лотос Западного озера» и в Цветочной долине Тэйхо. Главными событиями станут концерты народного искусства, посвящённые лотосу, художественное шествие «Лотос выходит на улицы» с участием около 1000 человек в традиционных костюмах аозай, а также многочисленные выступления уличных артистов