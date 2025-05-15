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Открытие фестиваля деревни Шен в честь 135-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина
Кроме того, в вечер открытия фестиваля, впервые в рамках фестиваля деревни Шен состоялся 15-минутный фейерверк, который вызвал большой интерес у жителей и гостей мероприятия.
В рамках фестиваля ещё одним ярким событием стало торжественное открытие комплекса «Девятиступенчатый водопад» у могилы Хоанг Тхи Лоан (матери Президента Хо Ши Мина), на горе Донгчань.
Этот архитектурный объект выражает глубокую благодарность матери, подарившей жизнь и воспитавшей Президента Хо Ши Мина. Композиция вдохновлена образами и предметами, связанными с жизнью Хоанг Тхи Лоан и вьетнамских женщин XIX века.
Фестиваль деревни Шен в этом году представляет собой гармоничное сочетание церемониальной и праздничной частей, традиций и современности, с множеством ярких и увлекательных мероприятий.
Церемониальная часть включает в себя традиционные ритуалы, такие как: церемония возложения цветов к памятнику Президента Хо Ши Мина на одноимённой площади в городе Винь; шествие из города Винь на его малую родину; церемонии возложения цветов и подношения благовоний в Мемориальном доме Хо Ши Мина и храме Чунгшон (коммуна Кимлиен, уезд Намдан) и другие.
Праздничная часть включает разнообразные мероприятия: забег «По стопам Дяди Хо — ради безопасности Отечества», выставка «Хо Ши Мин — самое прекрасное имя», экспозиция крупных агитационных плакатов, конкурс исполнителей «Фестиваль песен деревни Шен», фотовыставка «Страны и люди АСЕАН», кинонеделя к 135-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина и другие.