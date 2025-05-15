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НОВОСТИ

Открытие фестиваля деревни Шен в честь 135-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина

15 мая в честь 135-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 г. – 19 мая 2025 г.), провинция Нгеан и другие местные органы власти торжественно провели церемонию открытия Общенационального фестиваля деревни Шен 2025 года. Особым акцентом церемонии стало торжественное открытие памятника «Дядя Хо с визитом на малую родину». Памятник изготовлен из бронзы, имеет общую высоту 12,5 метра (высота самой статуи - 8,3 метра) и установлен на стадионе деревни Шен в коммуне Кимлиен. Именно здесь, во время двух визитов на малую родину в 1957 и 1961 годах, Президент Хо Ши Мин тепло беседовал с земляками.

Кроме того, в вечер открытия фестиваля, впервые в рамках фестиваля деревни Шен состоялся 15-минутный фейерверк, который вызвал большой интерес у жителей и гостей мероприятия.

В рамках фестиваля ещё одним ярким событием стало торжественное открытие комплекса «Девятиступенчатый водопад» у могилы Хоанг Тхи Лоан (матери Президента Хо Ши Мина), на горе Донгчань.

Этот архитектурный объект выражает глубокую благодарность матери, подарившей жизнь и воспитавшей Президента Хо Ши Мина. Композиция вдохновлена образами и предметами, связанными с жизнью Хоанг Тхи Лоан и вьетнамских женщин XIX века.

Фестиваль деревни Шен в этом году представляет собой гармоничное сочетание церемониальной и праздничной частей, традиций и современности, с множеством ярких и увлекательных мероприятий.

Церемониальная часть включает в себя традиционные ритуалы, такие как: церемония возложения цветов к памятнику Президента Хо Ши Мина на одноимённой площади в городе Винь; шествие из города Винь на его малую родину; церемонии возложения цветов и подношения благовоний в Мемориальном доме Хо Ши Мина и храме Чунгшон (коммуна Кимлиен, уезд Намдан) и другие.

Праздничная часть включает разнообразные мероприятия: забег «По стопам Дяди Хо — ради безопасности Отечества», выставка «Хо Ши Мин — самое прекрасное имя», экспозиция крупных агитационных плакатов, конкурс исполнителей «Фестиваль песен деревни Шен», фотовыставка «Страны и люди АСЕАН», кинонеделя к 135-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина и другие.

ВИА/ИЖВ

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