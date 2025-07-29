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Открытие Российско-вьетнамского культурного центра в Санкт-Петербурге
Деятельность Центра будет направлена на развитие совместных образовательных проектов, проведение научных исследований и конференций, а также организацию мероприятий, способствующих популяризации культуры, истории и традиций двух стран. Центр станет важной платформой для укрепления гуманитарного и академического сотрудничества между Вьетнамом и Россией.
На церемонии открытия с участием супруги Генерального секретаря ЦК КПВ Нго Фыонг Ли, Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоя, представителя администрации города Санкт-Петербурга Евгения Григорьева и статс-секретаря — заместителя министра просвещения России Андрея Корнеева было подчеркнуто, что открытие Центра представляет собой знаковое событие в жизни двух братских народов. «Открытие Российско-вьетнамского культурного центра станет мостом дружбы между нашими народами и символом прочных, многогранных отношений между нашими странами», — отметил Андрей Корнеев.
Выступая на церемонии открытия, супруга Генерального секретаря Нго Фыонг Ли подчеркнула важность давнего сотрудничества в сфере культуры и образования между двумя странами, назвав его важной составляющей особых традиционных отношений, которые укреплялись на протяжении поколений на основе доверия, верности и взаимопонимания. Госпожа Ли напомнила, что университеты СССР и России в целом, а Герценовский университет в частности, стали колыбелью для подготовки многих поколений вьетнамских кадров — учёных, инженеров, врачей, художников и других специалистов.
По её словам, в условиях нестабильного мира именно культура и искусство служат прочной нитью, соединяющей людей и народы, преодолевающей языковые, религиозные и географические барьеры, обладая силой затронуть душу человека и передать позитивное послание через художественное восприятие. «Создание Российско-вьетнамского культурного центра на базе университета с богатой историей и высоким авторитетом, такого как Герценовский, имеет огромное значение. Это будет пространство культурного взаимодействия, где студенты, преподаватели и все, кто интересуется Вьетнамом, смогут глубже познакомиться со страной, её народом, языком и искусством», — подчеркнула Нго Фыонг Ли.
Она выразила уверенность, что, обладая прочной основой и широким видением, Герценовский университет продолжит быть надёжным адресом для вьетнамских студентов, а также важным элементом в образовательном сотрудничестве между двумя странами. Российско-вьетнамский культурный центр станет настоящим общим домом — местом, где объединяются ум, чувства и энтузиазм всех, кто любит мир, культуру и вьетнамо-российскую дружбу.
От имени руководства РГПУ им. А. И. Герцена ректор Сергей Тарасов подчеркнул значение открытия первого российско-вьетнамского культурного пространства в вузе, продолжая традиции дружбы, заложенные многими поколениями вьетнамских студентов. Он поблагодарил за изысканные подарки — комплект книг «Хо Ши Мин и вьетнамо-российская дружба», а также картину с изображением павильона Кхюэ Ван Как, переданные Центру госпожой Ли, и выразил уверенность, что новый Центр станет основой для дальнейшего развития отношений между двумя странами.
В подтверждение этих слов в пространстве Центра уже была представлена художественная выставка российских и вьетнамских художников «Культурный диалог в языке искусства», где рядом с портретом молодого Хо Ши Мина работы российского художника Тумана Жумабаева были выставлены зарисовки Санкт-Петербурга Народного художника Вьетнама Нго Мань Лана.
А в рамках вьетнамо-российской художественной программы, прошедшей в Мраморном зале университета, российские артисты исполняли вьетнамскую музыку, вьетнамские — русскую на национальных инструментах, а образы вьетнамской одежды «аозай» в сочетании с улыбками русских девушек сделали атмосферу вечера особенно тёплой и душевной.
Благодаря активной поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Герценовский университет в течение последних семи лет последовательно развивал сотрудничество с Вьетнамом через образовательные и научные мероприятия, а также партнёрство с ведущими вьетнамскими университетами. Ряд новых соглашений был подписан в начале текущего года в рамках визита ректора Герценовского университета во Вьетнам. Университет поддерживает тесную связь с ассоциациями выпускников в Ханое и Хошимине, а также координирует работу двух учебных центров по обучению на русском языке и преподаванию русского языка в университетах Дананга и Ханоя.