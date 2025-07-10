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Открытие Расширенного чемпионата по футболу среди полиции и сил безопасности стран АСЕАН 2025

Вечером 9 июля на стадионе Хангдай (Ханой) состоялась торжественная церемония открытия Расширенного чемпионата по футболу среди полиции и сил безопасности стран АСЕАН 2025. Мероприятие прошло в торжественной, оживлённой и эмоциональной атмосфере. Это событие не только ознаменовало начало значимого спортивного турнира, но и стало ярким сочетанием спорта, искусства и дружбы. В церемонии открытия приняли участие: член Политбюро, Премьер-министр Фам Минь Тьинь; член Политбюро, министр общественной безопасности (МОБ), генерал Лыонг Там Куанг вместе с руководителями КПВ, государства, министерств и ведомств центрального и местного уровней; представители многих посольств и дипломатических миссий во Вьетнаме, а также около 10 000 футбольных болельщиков.

В своей вступительной речи генерал Лыонг Там Куанг подчеркнул, что турнир организован с целью укрепления духа единства, дисциплины, самоотдачи и вдохновения, которые несёт королевская игра — футбол; а также для усиления солидарности и дружбы между странами региона и всего мира, а также между Вьетнамом и другими странами, между МОБ и полицейскими и силами безопасности других стран.

Генерал Лыонг Там Куанг выразил уверенность, что благодаря духу единства, честности и благородства Расширенный чемпионат по футболу среди полиции и сил безопасности стран АСЕАН 2025 будет успешно проведён, подарит болельщикам яркие матчи и красивые голы.

Во время церемонии открытия Премьер-министр Фам Минь Тьинь и генерал Лыонг Там Куанг вручили цветы и памятные флаги руководителям восьми делегаций стран-участниц; представители руководства МОБ вручили памятные таблички компаниям и организациям, поддерживающим турнир.

Сочетание спортивного и художественного мастерства на церемонии открытия Расширенного чемпионата по футболу среди полиции и сил безопасности стран АСЕАН 2025 сделало этот вечер ярким праздником и одновременно подчеркнуло высокие ценности, к которым стремится турнир: силу единства и общий голос ради совместного будущего сотрудничества и всестороннего развития в сообществе АСЕАН.

Хозяевами турнира в этом году выступают две команды полиции Вьетнама — Народная милиция Вьетнама I и Народная милиция Вьетнама II, а также пять команд стран АСЕАН: Лаос, Камбоджа, Сингапур, Таиланд и Тимор-Лесте, а также одна команда из-за пределов региона — Австралия.

Турнир разделён на две группы. Группа А играет на стадионе Хангдай (Ханой) и включает команды: Народная милиция Вьетнама I, Лаос, Таиланд, Камбоджа. Группа B играет на стадионе PVF (Хынгйен) и включает команды: Народная милиция Вьетнама II, Австралия, Сингапур, Тимор-Лесте. Призовой фонд: чемпион получает 30 000 долларов США; вице-чемпион — 15 000 долларов; две команды, занявшие третьи места, получают по 5 000 долларов каждая.

Сразу после церемонии открытия состоялся захватывающий матч между командами Народная милиция Вьетнама I и Таиланд на стадионе Хангдай.

ВИА/ИЖВ

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