Открытие пространства для сотрудничества, передачи технологий и инноваций

По словам Вице-премьера, выбор Вьетнама в качестве места для создания центров НИОКР демонстрирует долгосрочное стратегическое видение и открывает возможности для широкого сотрудничества между двумя сторонами в области подготовки кадров, исследований и разработок, передачи технологий и инноваций.

Вице-премьер Нгуен Тьи Зунг выступает на мероприятии. Фото: VGP

Эти центры не только обслуживают собственную деятельность корпорации в сфере исследований и разработок, но и способствуют подготовке высококвалифицированных инженеров и экспертов в области технологий для Вьетнама, помогая укрепить позиции Вьетнама в глобальной цепочке создания стоимости в сфере технологий.

Вице-премьер выразил надежду, что компания укрепит сотрудничество с отечественными партнерами в области передачи технологий, что позволит Вьетнаму постепенно стать инвестиционным центром для компании в Юго-Восточной Азии и Азии.

Что касается международных организаций и иностранных представительств во Вьетнаме, особенно Посольства Франции и миссии ЕС во Вьетнаме, Вице-премьер выразил надежду на то, что эти учреждения продолжат сотрудничество и поддержку практического участия Вьетнама и его более активный вклад в глобальные цепочки создания стоимости и поставок.

Вице-премьер подтвердил, что Правительство Вьетнама привержено дальнейшему улучшению инвестиционного и делового климата, всегда оказывает поддержку и создает все благоприятные условия для эффективной, устойчивой и долгосрочной деятельности отечественных и иностранных инвесторов.