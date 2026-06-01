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Открытие программы «Тихоокеанское партнёрство – Тихоокеанская дружба 2026»
Программа «Тихоокеанское партнёрство» (PP) является крупнейшей многонациональной гуманитарной программой и программой реагирования на стихийные бедствия, ежегодно организуемой Военно-морскими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе. В свою очередь, программа «Тихоокеанская дружба» (PF) реализуется Командованием Сухопутных войск США в Тихоокеанском регионе совместно с 18-м Командованием медицинского обеспечения театра военных действий и сосредоточена на гуманитарной деятельности, укреплении потенциала в сфере инженерного обеспечения, медицины и управления чрезвычайными ситуациями.
2026 год стал первым, когда обе программы были объединены и проводятся в провинции Куангчи, что позволило создать масштабную платформу сотрудничества, включающую 25 мероприятий по четырём основным направлениям: гуманитарная помощь и предупреждение стихийных бедствий, здравоохранение, строительство и ремонт общественных объектов, а также общественные и культурные обмены.
Выступая на церемонии открытия, постоянный заместитель председателя Народного комитета провинции Куангчи Хоанг Нам отметил, что программа (PP-PF 26) является ярким символом взаимопомощи, сотрудничества и ответственности перед обществом. По его словам, мероприятия в области здравоохранения, образования, реагирования на стихийные бедствия и развития не только приносят практическую пользу населению, но и способствуют укреплению связей между людьми, расширению взаимопонимания и дружбы между государствами.
Провинция Куангчи также высоко оценивает эффективные программы сотрудничества между США и местными властями, реализованные в последние годы, особенно в таких сферах, как поиск пропавших без вести, ликвидация последствий минно-взрывного загрязнения, поддержка жертв «оранжевого агента», здравоохранение, образование и развитие местных сообществ. Эти инициативы принесли ощутимую пользу населению и способствовали укреплению доверия и дружеских отношений между народами двух стран.
Выступая на церемонии, исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као подчеркнул, что главная ценность программы «Тихоокеанское партнёрство» заключается не только в количестве реализованных проектов или пролеченных пациентов, но и в установлении прочных партнёрских связей, обмене знаниями и формировании доверия между участниками ещё до возникновения чрезвычайных ситуаций.
По словам Хунг Као, программа не ограничивается краткосрочной поддержкой, а направлена на укрепление местного потенциала, позволяющего сообществам самостоятельно реагировать на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации. Он отметил, что готовность определяется не только наличием кораблей, самолётов и технических систем, но прежде всего доверием между государствами, структурами и обществами.
«Доверие является основой подготовки к реагированию на стихийные бедствия. Когда возникает кризис, у нас нет времени строить отношения с нуля. Мы должны заранее научиться эффективно работать вместе», — заявил Хунг Као.
В рамках программы «Тихоокеанское партнёрство – Тихоокеанская дружба 2026» (PP-PF 26) американские и вьетнамские специалисты проведут многочисленные мероприятия по обмену опытом в области реагирования на стихийные бедствия, общественного здравоохранения, профилактики эпидемий, обезвреживания взрывоопасных предметов, ветеринарной деятельности, строительства инфраструктуры и культурных обменов. Программа также направлена на привлечение международных ресурсов для укрепления потенциала провинциальных органов и учреждений в сферах предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, охраны здоровья населения и устойчивого развития.
Согласно плану, в программе примут участие около 300 американских военнослужащих и специалистов, включая экспертов в области медицины, военной инженерии, обезвреживания боеприпасов, систем управления инцидентами и применения беспилотных летательных аппаратов для проведения поисково-спасательных операций.