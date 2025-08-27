Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Открытие пресс-центра, посвященного празднованию 80-летия Дня независимости

26 августа в Ханое был торжественно открыт пресс-центр в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Августовской революции (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.) и Дня независимости (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.).
  Делегаты приняли участие в церемонии открытия Пресс-центра, посвящённой празднованию 80-летия Национального дня  
Пресс-центр будет координировать и направлять деятельность средств массовой информации для почти 1 500 отечественных и иностранных журналистов, освещающих празднование Дня национальной независимости. Он также будет предоставлять официальную информацию, содействовать работе прессы и обрабатывать запросы, связанные с журналистской деятельностью.

Обеспечивая своевременное и точное освещение, пресс-центр, как ожидается, сыграет ключевую роль в успехе мероприятия, создавая наилучшие условия для работы прессы и активно предоставляя обновлённую информацию от организаторов.

Отечественным и иностранным журналистам предписано предоставлять оперативно и достоверно освещать события, соблюдая при этом правила безопасности и придерживаясь установленных рабочих зон.

В рамках мероприятия также состоялась церемония выпуска специального набора почтовых марок в честь 80-летия Дня независимости.

ИЖВ/ВИА

