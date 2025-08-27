НОВОСТИ
Открытие пресс-центра, посвященного празднованию 80-летия Дня независимости
Обеспечивая своевременное и точное освещение, пресс-центр, как ожидается, сыграет ключевую роль в успехе мероприятия, создавая наилучшие условия для работы прессы и активно предоставляя обновлённую информацию от организаторов.
Отечественным и иностранным журналистам предписано предоставлять оперативно и достоверно освещать события, соблюдая при этом правила безопасности и придерживаясь установленных рабочих зон.
В рамках мероприятия также состоялась церемония выпуска специального набора почтовых марок в честь 80-летия Дня независимости.