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Открытие первой дамбы SABO во Вьетнаме
Выступая на церемонии, заместитель начальника Департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий, руководитель проекта Нгуен Чыонг Шон подчеркнул важность, значение и эффективность дамбы Sabo в снижении рисков, вызванных внезапными паводками и селями.
Он также выразил надежду, что правительство Японии продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в строительстве полноценной системы дамб Sabo в пределах одного речного бассейна с целью максимизации эффективности этих сооружений.
Эта система также будет рассматриваться как модель для оценки её эффективности правительством Вьетнама, на основе чего возможно будет мобилизовать ресурсы для инвестиции масштабирования строительства подобных дамб Sabo в других районах с аналогичными рисками.
Селезащитная дамба Sabo в бассейне ручья Нампам, провинция Шонла, может считаться наглядной моделью, представляющей собой пилотный проект, спроектированный и построенный по японским стандартам.
Строительство дамбы началось в сентябре 2024 года и завершилось в марте 2025 года. Длина дамбы составляет 61 м; высота (по гребню плеча дамбы - 9 м, по переливу - 6 м); ширина (по гребню - 3 м, по дну - 6,6 м); 6 проёмов, ширина каждого проёма - 2 м.
Эта селезащитна дамба Sabo, как ожидается, принесёт высокую эффективность и будет способствовать защите 28 домохозяйств, одного детского сада и одного дома культуры на левом берегу в нижнем течении дамбы.
Дамбы Sabo - это инженерное решение, разработанное и внедрённое японцами, которое обычно строится в верховьях рек с крутым уклоном и быстрым течением. Они предназначены для задержания селевых потоков, камней, древесины и предотвращения разрушений в нижнем течении.
На сегодняшний день, помимо более чем 64 000 дамб Sabo различного масштаба, построенных в Японии, данная система также широко применяется в Южной Корее, на Тайване (Китай) и других странах.