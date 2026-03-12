Открытие первого совещания высокопоставленных должностных лиц ВПТПП в 2026 году

Руководители делегаций, участвующие во встрече, фотографируются на память. (Фото: ВИА).

Это мероприятие знаменует начало серии мероприятий в течение года председательства Вьетнама в ВТТПП в 2026 году, проводимых в гибридном формате (очно и онлайн) с участием старших должностных лиц и экспертов из стран-членов ВТТПП. На открытии присутствовали старшие должностные лица и эксперты из стран-членов ВТТПП, включая Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Новую Зеландию, Перу, Сингапур, Великобританию и Вьетнам; а также делегаты из Мексики, принявшие участие в онлайн-формате.



В рамках ВПТПП Вьетнам примет на себя председательство на ротационной основе в 2026 году. Согласно плану, SOM1 в 2026 году состоится в Ханое с 10 по 13 марта 2026 года. В рамках подготовки к председательству в ВПТПП в 2026 году, 21 января 2026 года Министерство промышленности и торговли издало Постановление № 141/QD-BCT о плане осуществления мероприятий в течение года председательства Вьетнама.



В своем вступительном слове на SOM1 Ле Чиеу Зунг, директор Департамента многосторонней торговой политики (Министерство промышленности и торговли), заявил: «В своей роли председателя ВПТПП в 2026 году Вьетнам надеется внести позитивный вклад в поддержание духа сотрудничества, диалога и консенсуса между членами».



Делегаты, участвующие во встрече. (Фото: ВИА).

В духе доброй воли, открытости и ответственности Вьетнам обязуется внимательно выслушивать и всесторонне рассматривать мнения и предложения всех членов ВПТПП по вопросам повестки дня.



Представитель Вьетнама также выразил надежду на дальнейшую поддержку и тесное сотрудничество со стороны всех членов на протяжении года председательства. Активное участие, конструктивный подход и гибкость делегаций будут играть важную роль в эффективном решении существующих вопросов, а также в формировании новых направлений сотрудничества, соответствующих меняющемуся региональному контексту.



Год председательства Вьетнама в ВПТПП в 2026 году проходит под девизом «Общее видение - совместные действия ради общего будущего». Этот девиз отражает дух сотрудничества ВПТПП, в рамках которого экономики-участницы стремятся к долгосрочным целям развития и совместно предпринимают действия, чтобы превратить эти устремления в конкретные результаты сотрудничества.

В течение года председательства 2026 года Вьетнам совместно с членами ВПТПП сосредоточится на продвижении ряда ключевых приоритетов. Прежде всего - на дальнейшем укреплении и модернизации соглашения, чтобы обеспечить его соответствие новым тенденциям мировой торговли. Наряду с этим будет продвигаться процесс расширения членства, открывающий более широкие возможности сотрудничества для экономик региона.



Ещё одним приоритетом станет усиление диалога с партнёрами вне ВПТПП с целью повышения роли соглашения в региональной экономической архитектуре. Одновременно страны-участницы уделят внимание укреплению институциональной основы и механизмов функционирования ВПТПП, чтобы обеспечить его эффективную, прозрачную и устойчивую работу. Наряду с этим будет повышаться эффективность реализации обязательств соглашения, чтобы выгоды ВПТПП приносили практические результаты для граждан и деловых кругов стран-участниц.



Согласно рабочей программе, SOM1 сосредоточится на обсуждении ряда важных вопросов, связанных с реализацией и развитием соглашения ВПТПП. Одним из ключевых направлений станет обновление и модернизация соглашения для сохранения его статуса соглашения о свободной торговле нового поколения с высокими стандартами. Кроме того, участники рассмотрят процесс присоединения ряда экономик, подавших заявки на вступление в соглашение, включая Коста-Рику, Уругвай и других партнёров.



Также делегаты обсудят механизмы торгово-инвестиционного диалога между ВПТПП и партнёрами вне соглашения, а также меры по укреплению потенциала реализации соглашения и повышению эффективности его применения в ближайшее время.



На открытии заседания делегации также обсудили проект дорожной карты для проведения встреч ВПТПП в 2026 году. Ожидается, что ответственные за каждую главу Соглашения координаторы продолжат сотрудничество с экспертами ВПТПП для завершения организационного плана и определения подходящего времени для будущих онлайн-заседаний комитетов и рабочих групп.