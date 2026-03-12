Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Открытие первого совещания высокопоставленных должностных лиц ВПТПП в 2026 году

Во второй половине дня 11 марта в Ханое состоялось открытие первого совещания старших должностных лиц Всеобъемлющего и прогрессивного транстихоокеанского партнерства (ВТТПП) в 2026 году (SOM1).

Руководители делегаций, участвующие во встрече, фотографируются на память. (Фото: ВИА).

Руководители делегаций, участвующие во встрече, фотографируются на память. (Фото: ВИА).

Это мероприятие знаменует начало серии мероприятий в течение года председательства Вьетнама в ВТТПП в 2026 году, проводимых в гибридном формате (очно и онлайн) с участием старших должностных лиц и экспертов из стран-членов ВТТПП. На открытии присутствовали старшие должностные лица и эксперты из стран-членов ВТТПП, включая Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Новую Зеландию, Перу, Сингапур, Великобританию и Вьетнам; а также делегаты из Мексики, принявшие участие в онлайн-формате.

В рамках ВПТПП Вьетнам примет на себя председательство на ротационной основе в 2026 году. Согласно плану, SOM1 в 2026 году состоится в Ханое с 10 по 13 марта 2026 года. В рамках подготовки к председательству в ВПТПП в 2026 году, 21 января 2026 года Министерство промышленности и торговли издало Постановление № 141/QD-BCT о плане осуществления мероприятий в течение года председательства Вьетнама.

В своем вступительном слове на SOM1 Ле Чиеу Зунг, директор Департамента многосторонней торговой политики (Министерство промышленности и торговли), заявил: «В своей роли председателя ВПТПП в 2026 году Вьетнам надеется внести позитивный вклад в поддержание духа сотрудничества, диалога и консенсуса между членами».

vnanet-3.jpg
Делегаты, участвующие во встрече. (Фото: ВИА).

В духе доброй воли, открытости и ответственности Вьетнам обязуется внимательно выслушивать и всесторонне рассматривать мнения и предложения всех членов ВПТПП по вопросам повестки дня.

Представитель Вьетнама также выразил надежду на дальнейшую поддержку и тесное сотрудничество со стороны всех членов на протяжении года председательства. Активное участие, конструктивный подход и гибкость делегаций будут играть важную роль в эффективном решении существующих вопросов, а также в формировании новых направлений сотрудничества, соответствующих меняющемуся региональному контексту.

Год председательства Вьетнама в ВПТПП в 2026 году проходит под девизом «Общее видение - совместные действия ради общего будущего». Этот девиз отражает дух сотрудничества ВПТПП, в рамках которого экономики-участницы стремятся к долгосрочным целям развития и совместно предпринимают действия, чтобы превратить эти устремления в конкретные результаты сотрудничества.
В течение года председательства 2026 года Вьетнам совместно с членами ВПТПП сосредоточится на продвижении ряда ключевых приоритетов. Прежде всего - на дальнейшем укреплении и модернизации соглашения, чтобы обеспечить его соответствие новым тенденциям мировой торговли. Наряду с этим будет продвигаться процесс расширения членства, открывающий более широкие возможности сотрудничества для экономик региона.

Ещё одним приоритетом станет усиление диалога с партнёрами вне ВПТПП с целью повышения роли соглашения в региональной экономической архитектуре. Одновременно страны-участницы уделят внимание укреплению институциональной основы и механизмов функционирования ВПТПП, чтобы обеспечить его эффективную, прозрачную и устойчивую работу. Наряду с этим будет повышаться эффективность реализации обязательств соглашения, чтобы выгоды ВПТПП приносили практические результаты для граждан и деловых кругов стран-участниц.

Согласно рабочей программе, SOM1 сосредоточится на обсуждении ряда важных вопросов, связанных с реализацией и развитием соглашения ВПТПП. Одним из ключевых направлений станет обновление и модернизация соглашения для сохранения его статуса соглашения о свободной торговле нового поколения с высокими стандартами. Кроме того, участники рассмотрят процесс присоединения ряда экономик, подавших заявки на вступление в соглашение, включая Коста-Рику, Уругвай и других партнёров.

Также делегаты обсудят механизмы торгово-инвестиционного диалога между ВПТПП и партнёрами вне соглашения, а также меры по укреплению потенциала реализации соглашения и повышению эффективности его применения в ближайшее время.

На открытии заседания делегации также обсудили проект дорожной карты для проведения встреч ВПТПП в 2026 году. Ожидается, что ответственные за каждую главу Соглашения координаторы продолжат сотрудничество с экспертами ВПТПП для завершения организационного плана и определения подходящего времени для будущих онлайн-заседаний комитетов и рабочих групп.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Запуск цифровой платформы развития зарубежных рынков

Запуск цифровой платформы развития зарубежных рынков

При наличии сети из 64 торговых представительств Вьетнама за рубежом их объединение через современную цифровую платформу позволит сформировать единую национальную систему торговой информации, функционирующую эффективно, прозрачно и обладающую высоким прогнозным потенциалом.
ПОДРОБНЕЕ

Top