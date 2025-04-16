НОВОСТИ
Открытие общенациональной конференции по внедрению и реализации Резолюции 11-го Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие и выступил с программной речью на центральном пункте связи.
Также на центральном пункте присутствовали члены Политбюро: Президент Лыонг Кыонг, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; бывшие члены Политбюро и бывшие председатели парламента Нгуен Синь Хунг и Нгуен Тхи Ким Нган; Постоянный секретарь ЦК КПВ Чан Кам Ту и ряд других членов Политбюро и Секретариата.
Члены Политбюро, бывшие члены Политбюро, секретари и бывшие секретари ЦК КПВ, члены и кандидаты в члены ЦК КПВ приняли участие в конференции на площадках в регионах и ведомствах.
На конференции также присутствовали руководители министерств, ведомств, общественных организаций; ключевые кадры провинциального, районного и общинного уровней всех 63 провинций и городов страны; центральные и региональные докладчики. Во многих местностях были дополнительно организованы пункты связи в сельских домах культуры, жилых кварталах и общественных центрах.
Конференция транслировалась в прямом эфире на телеканале Вьетнамского телевидения и радио "Голос Вьетнама", что позволило максимально широко донести содержание мероприятия до кадрового состава, членов партии и широких слоёв населения.
В рамках конференции были представлены три тематических доклада:
Доклад "О проектах документов 14-го съезда партии", включающий: Новые моменты в обобщении некоторых теоретических и практических вопросов процесса обновления в направлении социализма за последние 40 лет во Вьетнаме; Новые пункты в проекте Доклада, подводящего итоги партийного строительства и реализации устава партии, который будет представлен на 14-ом всевьетнамском съезде партии; новые пункты в проекте Политического отчета; Новые пункты в проекте отчета о пятилетии реализации 10-летней стратегии социально-экономического развития на 2021–2030 годы; «Направления и задачи социально-экономического развития на пятилетний период 2026-2030 гг.» выступил член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Доклад "О поправках в Конституцию и законодательство; о направлении подготовки к выборам депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 гг.", представил член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.
Доклад "О дальнейшем совершенствовании организационной структуры государственного аппарата в сторону компактности, эффективности и действенности; о внесении изменений в нормативные акты по реализации Устава партии; Директива о внесении изменений в Директиву № 35-CT/TW от 14 июня 2024 г. и Заключение № 118-KL/TW от 18 января 2025 г. Политбюро 13-го срзыва о партийных съездах всех уровней на 2025-2030 годы", представил член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, глава отдела по кадровым вопросам ЦК Ле Минь Хынг.