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Открытие общенациональной конференции по внедрению и реализации Резолюции 11-го Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва

Утром 16 апреля в столице Ханое Политбюро и Секретариат ЦК КПВ провели общенациональную конференцию по ознакомлению с содержанием и организации реализации Резолюции 11-го Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) 13-го созыва.
  Лидеры и бывшие лидеры Вьетнамской партии и государства присутствуют на конференции. Фото: ВИА  
Конференция состоялась в очном формате в Центральном пункте связи, расположенном в зале Зиенхонг Национального собрания, с одновременной онлайн-трансляцией на более чем 21 000 пунктов связи в партийных комитетах провинций, городов и центральных ведомств, а также в министерствах, отраслевых управлениях, учреждениях, на уровне районов и общин по всей стране. В мероприятии приняли участие более 1,5 миллиона человек.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие и выступил с программной речью на центральном пункте связи.

Также на центральном пункте присутствовали члены Политбюро: Президент Лыонг Кыонг, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; бывшие члены Политбюро и бывшие председатели парламента Нгуен Синь Хунг и Нгуен Тхи Ким Нган; Постоянный секретарь ЦК КПВ Чан Кам Ту и ряд других членов Политбюро и Секретариата.

Члены Политбюро, бывшие члены Политбюро, секретари и бывшие секретари ЦК КПВ, члены и кандидаты в члены ЦК КПВ приняли участие в конференции на площадках в регионах и ведомствах.

На конференции также присутствовали руководители министерств, ведомств, общественных организаций; ключевые кадры провинциального, районного и общинного уровней всех 63 провинций и городов страны; центральные и региональные докладчики. Во многих местностях были дополнительно организованы пункты связи в сельских домах культуры, жилых кварталах и общественных центрах.

Конференция транслировалась в прямом эфире на телеканале Вьетнамского телевидения и радио "Голос Вьетнама", что позволило максимально широко донести содержание мероприятия до кадрового состава, членов партии и широких слоёв населения.

В рамках конференции были представлены три тематических доклада:

Доклад "О проектах документов 14-го съезда партии", включающий: Новые моменты в обобщении некоторых теоретических и практических вопросов процесса обновления в направлении социализма за последние 40 лет во Вьетнаме; Новые пункты в проекте Доклада, подводящего итоги партийного строительства и реализации устава партии, который будет представлен на 14-ом всевьетнамском съезде партии; новые пункты в проекте Политического отчета; Новые пункты в проекте отчета о пятилетии реализации 10-летней стратегии социально-экономического развития на 2021–2030 годы; «Направления и задачи социально-экономического развития на пятилетний период 2026-2030 гг.» выступил член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Доклад "О поправках в Конституцию и законодательство; о направлении подготовки к выборам депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 гг.", представил член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.

Доклад "О дальнейшем совершенствовании организационной структуры государственного аппарата в сторону компактности, эффективности и действенности; о внесении изменений в нормативные акты по реализации Устава партии; Директива о внесении изменений в Директиву № 35-CT/TW от 14 июня 2024 г. и Заключение № 118-KL/TW от 18 января 2025 г. Политбюро 13-го срзыва о партийных съездах всех уровней на 2025-2030 годы", представил член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, глава отдела по кадровым вопросам ЦК Ле Минь Хынг.

ВИА/ИЖВ

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