НОВОСТИ
Открытие Общенациональной конференции Народных советов по реализации задач на срок полномочий 2026–2031 годов
Сопредседателями конференции выступили: член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту; член Политбюро, Постоянный заместитель Председателя НС До Ван Тьен; секретарь ЦК КПВ, вице-премьер Правительства Фам Тхи Тхань Ча; член ЦК КПВ, заместитель Председателя НС Нгуен Тхи Тхань.
В конференции принимают участие представители Постоянного совета Совета НС по делам национальностей, комитетов НС, руководства Канцелярии НС; представители Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, а также руководители ряда министерств, ведомств и местных органов власти.
Выступая на открытии, Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что сегодняшняя конференция имеет особо важное значение не только для подведения итогов деятельности Народных советов всех уровней за прошедший срок, но и для более полного осмысления роли и места выборных органов на местах в новом этапе развития страны; а также для всесторонней оценки достигнутых результатов, существующих ограничений и недостатков, извлечённых уроков и определения направлений деятельности Народных советов на срок 2026–2031 годов в условиях реформирования системы политических органов в сторону компактности, эффективности и результативности, а также строительства современной, профессиональной, близкой к народу и служащей народу системы местной власти.
По словам Председателя НС, срок полномочий 2021–2026 годов стал особым этапом в истории деятельности Народных советов всех уровней. Страна столкнулась с беспрецедентными трудностями и вызовами: пандемией, стихийными бедствиями, тяжёлыми последствиями изменения климата; быстрыми, сложными и трудно прогнозируемыми изменениями мировой обстановки. Одновременно Партия и государство приняли и реализовали ряд стратегических решений, касающихся обновления модели роста, национальной цифровой трансформации, реформы организационного аппарата, децентрализации полномочий и административно-территориального переустройства.
В этих условиях, под непосредственным руководством и вниманием ЦК КПВ, Политбюро и Секретариата ЦК, при методическом сопровождении Постоянного комитета НС, тесной координации с Правительством, ОФВ и местными парткомами, Народные советы всех уровней приложили значительные усилия для преодоления трудностей и продолжили подтверждать свою роль как органов государственной власти на местах, представляющих волю, чаяния и право народа быть хозяином страны.
Вместе с тем Председатель НС указал, что процесс внедрения двухуровневой модели местного управления всё ещё сопровождается многими трудностями и вызовами: расширением территорий управления, увеличением объёма работы и повышением требований; ограниченностью кадрового потенциала в ряде мест, что иногда приводит к затруднениям в решении задач; недостаточной синхронностью материально-технической базы и информационно-технологической инфраструктуры. Эти вопросы требуют дальнейшего внимания и сосредоточенных усилий по их устранению. Председатель НС сообщил, что Политбюро и Секретариат ЦК проведут предварительное подведение итогов первого года функционирования двухуровневой системы местной власти в начале июля 2026 года.
По словам Председателя НС, Постоянный комитет НС рассчитывает услышать на конференции мнения и практический опыт по реализации задач в срок полномочий 2021–2026 годов, предложения по новым задачам, решениям, подходам и методам работы на период 2026–2031 годов; оценку взаимодействия между Постоянным комитетом НС, его органами и Народными советами провинциального уровня; между Постоянными комитетами Народных советов, парткомами, народными комитетами и комитетами ОФВ соответствующего уровня.
Особое внимание предполагается уделить вопросам повышения роли Народных советов в разработке прорывных механизмов для достижения двузначных темпов экономического роста; контролю над властью в условиях двухуровневой системы управления; применению науки и технологий, цифровой трансформации и искусственного интеллекта в деятельности Народных советов. В частности, участникам предложено тщательно изучить опыт цифровой трансформации и внедрения ИИ в работе Народного совета Ханоя и системы управления столицы в целом, чтобы использовать этот опыт в своих регионах в ближайшее время. Народный совет города Ханоя готов делиться и передавать свой опыт другим местным органам власти.