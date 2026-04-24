Открытие новых экологичных туристических направлений в столице

Особое внимание уделяется двум туристическим маршрутам: «Дорога наследия Южный Тханглонг-Ханой: путь к истокам» и «Дорога наследия Южный Тханглонг-Ханой:» сокровища вьетнамских ремесленных деревень».

Первый маршрут соединяет центр Ханоя с южными пригородами и включает три ключевые точки: храм Динь Ной Биньда (община Биньминь), где почитается легендарный прародитель Лак Лонг Куан; деревню благовонных палочек Куанг-фу-кау (община Ынг-тхьен), где можно познакомиться с традиционным ремеслом; а также ткацкую деревню Фунгса (община Хонгшон), известную своими традиционными текстильными изделиями.

Второй маршрут предлагает знакомство с уникальными ремесленными деревнями: деревня Нгау (община Дайтхань), известная традиционным винокурением; деревня Фукам (изготовление ритуальных бумажных изделий); лаковая деревня Хатхай (община Хонгван); а также деревня Кыу (община Чуенми), прославившаяся пошивом классических костюмов.

Кроме того, город представляет новые туристические продукты, такие как «Путь учёности» в туристической зоне Хамо — маршрут, раскрывающий образовательные и исторические ценности; сельский туризм «Цветы Тыонгфьеу» в районе Фуктхо; а также общественный туризм в деревне Мьен (община Бави), где туристы могут познакомиться с традиционной медициной и культурой народа Зао.

Помимо этого, были признаны три новых туристических направления: Ботанический сад Ханоя (квартал Тэйтыу) как экологическое пространство в городской среде; ремесленная деревня художественной резьбы по дереву Тхьетунг (община Тхылам); а также туристическая зона Тхюилам (община Тхылам), известная культурными и художественными ценностями, включая традиционный кукольный театр на воде Даотхук. Особо отмечается Музей Ханоя (квартал Тыльем) как важный культурный объект с более чем 70 000 экспонатов и национальными реликвиями.

Ожидается, что развитие новых туристических продуктов будет способствовать диверсификации впечатлений, повышению конкурентоспособности столичного туризма и достижению целей устойчивого развития, привлекая всё больше отечественных и иностранных туристов.