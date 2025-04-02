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Открытие новых горизонтов для сотрудничества между предприятиями Вьетнама и Кубы
В связи с визитом кубинской делегации во главе с председателем Торговой палаты Кубы Антонио Луисом Каррикартом Короной в Вьетнам, а также участием в Международной торговой выставке VIETNAMEXPO 2025 с 2 по 5 апреля, Вьетнамское информационное агентство (ВИА) провело интервью с Каррикартом Короной, чтобы подробнее узнать о развитии экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, а также о возможностях для инвестиций и бизнеса с обеих сторон.
В ходе интервью Антонио Луис Каррикарте Корона отметил, что, несмотря на нынешние мировые вызовы, включая сложную ситуацию на Кубе, экономические и торговые отношения между двумя странами укрепляются и развиваются. Товары Вьетнама на Кубе становятся всё более разнообразными. Несмотря на то, что масштабы ещё относительно скромны, расширение ассортимента товаров и участие разных предприятий создают пространство для инноваций, что свидетельствует о развитии и расширении торгового сотрудничества между двумя странами. Это, в свою очередь, во многом обусловлено сильным ростом экономики Вьетнама, который представляет собой большой потенциал для кубинской экономики.
В настоящее время вьетнамские компании не только экспортируют товары, но и реализуют производственные проекты на Кубе в таких областях, как лёгкая промышленность, строительство и многие другие. Кроме того, вьетнамские предприятия начали участвовать в таких важных для Кубы сферах, как производство удобрений и кормов для скота. Это особенно важно, поскольку Куба активно работает над укреплением местного производства продуктов питания с целью увеличения выпуска мяса птицы, свинины и яиц.
Ещё одной областью, в которой Вьетнам активно участвует и видит большой потенциал, является производство электроэнергии из возобновляемых источников. На данный момент несколько вьетнамских компаний участвуют в этой сфере, внося свой вклад в развитие энергетики Кубы в будущем. Несмотря на относительно скромные масштабы, Вьетнам уже и продолжает участвовать в ключевых для Кубы отраслях, которые будут способствовать её развитию в ближайшие годы.
Вьетнам в настоящее время является вторым по величине торговым партнером Кубы в Азии и крупнейшим инвестором. Более того, у Вьетнама есть представитель в Специальной экономической зоне Мариэль — компания Viglacera, чьи проекты имеют большой потенциал для развития. Куба надеется, что эта зона станет важным центром для привлечения вьетнамских инвестиций в стране в ближайшие годы.
Глава Торговой палаты Кубы отметил, что перспективы сотрудничества между Вьетнамом и Кубой в будущем весьма обнадеживающие, особенно в тех отраслях, которые Куба намерена развивать. Кроме того, Куба в настоящее время осуществляет множество крупных реформ в рамках Национального плана развития и Программы экономической корректировки. Это представляет собой отличную возможность для вьетнамских предприятий принять участие в этих процессах.
Вьетнам обладает рядом преимуществ в областях, которые особенно интересуют Кубу, таких как сельское хозяйство. В частности, поддержка Вьетнама в производстве свинины, курятины и яиц может сыграть важную роль, так же как и тот опыт, который Вьетнам уже передал Кубе в области аквакультуры. Также Куба может изучить опыт Вьетнама в производстве кофе, а особенно в выращивании риса. Две страны уже начали реализовывать небольшой проект по выращиванию риса, с потенциалом для расширения на другие районы Кубы. Этот проект обещает большие перспективы, поскольку урожайность риса может достигать 10 тонн с гектара, что открывает огромные возможности для повышения сельскохозяйственного производства на Кубе.
В области промышленности также открываются большие возможности для сотрудничества, от производства стали и машиностроения до разработки транспортных средств на электродвигателях, в то время как кубинский опыт в области здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий может быть очень полезен для Вьетнама.
Особенно важно отметить, что Куба давно стремится стать мостом для вьетнамских товаров на рынок Латинской Америки. Экспорт является ключевым элементом стратегии развития Вьетнама, и Куба имеет большой потенциал для сотрудничества в производственной сфере, что откроет возможности для вьетнамских товаров в этом регионе.
Антонио Луис Каррикарте Корона подчеркнул, что Торговые палаты должны сыграть ключевую роль в качестве двигателей и связующих звеньев для стимулирования бизнес-проектов. Кроме того, необходимо усилить продвижение потенциала сотрудничества между двумя странами, так как, несмотря на уже предпринятые усилия, взаимопонимание о рынках обеих сторон всё ещё остаётся ограниченным.