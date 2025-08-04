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Открытие нового этапа торгового сотрудничества между Вьетнамом и Египтом
Государственный визит Президента государства Лыонг Кыонга в Египет стал важной вехой на пути к построению всеобъемлющего партнёрства, открывающего новое пространство для сотрудничества с большим потенциалом.
С населением более 100 миллионов человек Египет представляет собой крупный потенциальный рынок и в настоящее время является одним из ведущих торговых партнёров Вьетнама в Северной Африке. В настоящее время одна вьетнамская компания инвестирует в Египет с общим капиталом в 30 миллионов долларов США, а также работает совместное швейное предприятие.
Между двумя странами существует взаимодополняемость. Вьетнам - участник множества соглашений о свободной торговле (FTA) — может помочь египетским товарам и услугам выйти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь, Египет благодаря стратегическому расположению на стыке трёх континентов и участию в Африканском континентальном соглашении о свободной торговле (AfCFTA) может стать для Вьетнама воротами в Африку и на Ближний Восток.
По данным Таможенного управления Вьетнама, в период с 2018 по 2022 год двусторонний товарооборот рос в среднем на 6,7% в год - с 471,8 миллиона долларов США в 2018 году до 612 миллионов в 2022 году. В 2024 году общий объём торговли составил 472,6 миллиона долларов (рост на 9,4% по сравнению с 2023 годом). Только за первые шесть месяцев 2025 года этот показатель достиг 266,9 миллиона долларов (увеличение на 8%).
Основные экспортные товары Вьетнама - это компьютеры, электроника, мобильные телефоны, морепродукты, кофе, чёрный перец, текстиль, овощи и фрукты. Импорт из Египта включает овощи и фрукты, лом черных металлов, удобрения DAP, сырьё и вспомогательные материалы для текстильной промышленности, пластмассы и др.
Господин Нгуен Зуй Хыонг, первый секретарь Торгового представительства Вьетнама в Египте, сообщил, что его ведомство регулярно отслеживает рыночные тенденции, обновляет информацию о торговой политике и активно содействует связям между предприятиями двух стран, урегулированию споров и продвижению торговли и инвестиций.
В настоящее время Вьетнам и Египет продвигают переговоры по соглашению о свободной торговле. Это станет важной основой для расширения вьетнамского экспорта в Египет, а также выхода на рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Европы.
Если соглашение о свободной торговле будет заключено, египетская продукция также получит более лёгкий доступ на рынок Вьетнама с его более чем 100-миллионным населением, а также откроет путь к странам АСЕАН и другим партнёрам Вьетнама по FTA.
На встрече с министром международного сотрудничества Египта Ранией аль-Машат министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен подчеркнул, что Вьетнам рассматривает Египет как важного партнёра в Африке и стремится расширить сотрудничество в рамках соглашений о свободной торговле с этим регионом, включая Египет.
Министр Нгуен Хонг Зиен предложил сторонам совместно организовать шестое заседание Совместной комиссии Вьетнама-Египт и изучить возможность начала переговоров по FTA. Он также предложил рассмотреть вопрос об открытии прямого авиасообщения для упрощения торговли, устранения барьеров в импорте и экспорте и содействия эффективному взаимодействию между предприятиями двух стран.
В ответ министр Рания аль-Машат заверила, что Египет придаёт большое значение развитию экономического и торгового сотрудничества с Вьетнамом и поручит соответствующим структурам тесно координировать действия, особенно по продвижению переговоров по FTA и подготовке заседания Совместной комиссии.
Заметным шагом инвестиционном сотрудничестве стало торжественное открытие завода компании «Европейский пластик» (EuP Egypt) - первого завода вьетнамского предприятия в Египте.
Завод специализируется на производстве наполнителей для пластмасс (Filler Masterbatch), имеет мощность 300 тысяч тонн в год, общий объём инвестиций - 30 миллионов долларов США, построен на участке площадью более 34 тысяч квадратных метров и использует труд более 300 местных работников. Продукция предназначена как для внутреннего рынка Египта, так и для экспорта в страны Ближнего Востока, Африки, Европы и Америки.
Председатель Совета директоров компании «Европейский пластик» Хоанг Куок Хи заявил, что этот проект является частью стратегии международной экспансии, а также символом развивающегося партнёрства между двумя странами.
Председатель Египетского управления по инвестициям в экспортно-производственные зоны Хосам Хейба высоко оценил новаторскую роль проекта и подтвердил, что Египет продолжит предоставлять преференции и обеспечивать защиту иностранных инвесторов, включая вьетнамские компании.
Министерство промышленности и торговли Вьетнама рекомендует предприятиям, экспортирующим в Египет, тщательно изучать особенности деловой культуры, правовую систему и местные обычаи, чтобы избежать недоразумений. В то же время следует чётко определить перечень товаров, пользующихся высоким спросом на египетском рынке - особенно в тех сферах, где Вьетнам имеет конкурентные преимущества.
Также вьетнамским компаниям необходимо повышать конкурентоспособность своей продукции, обеспечивать её соответствие международным стандартам, разрабатывать конкурентную ценовую стратегию, привлекательно оформлять упаковку и участвовать в специализированных выставках в Египте для продвижения бренда и поиска партнёров.