Открытие Международной ярмарки подарков и ремесленных изделий в Ханое 2025

В своей речи на церемонии открытия Директора Департамента промышленности и торговли Ханоя Во Нгуен Фонг подчеркнул, что Hanoi Giftshow является не только платформой для деловых контактов, подписания контрактов и стимулирования экспорта, но и местом презентации уникальных ремесленных изделий, отражающих творческий талант мастеров, а также способствует продвижению имиджа столицы – «Тысячелетний город культуры, город мира, город творчества». Мероприятие также подтверждает поддержку Ханоя в создании благоприятных условий для ведения бизнеса, стимулировании устойчивого развития предприятий, производственных баз и мастеров как внутри города, так и за его пределами.

Hanoi Giftshow 2025 – это также возможность для предприятий и производственных баз продвигать продукцию, искать партнеров, расширять рынки и восстанавливать производство в условиях глобальных и внутренних экономических вызовов, связанных с военными конфликтами, энергетическим кризисом и стихийными бедствиями. Выставочные стенды организованы по тематическим разделам: лакированные изделия, деревянные изделия, плетение из бамбука и лозы, керамика, вышивка и кружево, текстиль и шёлк, резьба по дереву, инкрустация перламутром, медные изделия, камни и продукция OCOP, с множеством новых дизайнерских и креативных продуктов высокой экономической, технической и художественной ценности.

Ярмарка Hanoi Giftshow 2025 включает 450 стендов от предприятий и производителей внутри страны и за рубежом и, как ожидается, привлечёт более 18 000 посетителей и участников, как лично, так и онлайн.

За 14 лет проведения Hanoi Giftshow утвердился как авторитетная специализированная ярмарка ремесленных изделий для экспорта в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, в которой приняли участие около 5 500 стендов от более чем 2 200 предприятий из более чем 30 стран. За это время ярмарка посетила свыше 150 000 человек, включая более 13 500 импортеров и международных торговых представителей, что способствовало заключению тысяч экспортных контрактов и меморандумов, значительно увеличив экспорт ремесленных изделий на 6-8% в год.

В Ханое насчитывается более 1 350 ремесленных деревень с около 176 000 семей, что составляет 45% всех ремесленных деревень страны. Ремесленные изделия столицы отличаются разнообразием ассортимента, дизайна и качества, многие позиции обладают высокой конкурентоспособностью на внутреннем рынке и экспортируются в США, ЕС, Японию, Россию, Ближний Восток и ряд стран Азии.