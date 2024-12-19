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Открытие Международной оборонной выставки Вьетнама 2024
Четырехдневное мероприятие, организованное Министерством национальной обороны Вьетнама, направлено на обмен достижениями и опытом в области исследований, производства и применения оружия и техники, а также на развитие сотрудничества в оборонной промышленности между странами-участницами.
Церемония открытия выставки прошла в 9:00 утра 19 декабря. В программе, посвященной теме «Вьетнам - мир - сотрудничество - развитие», были представлены выступления 2000 офицеров и солдат Военно-воздушных сил Вьетнама. На выставке также были представлены впечатляющие показательные выступления военно-воздушных сил, спецназа, почетного караула, служебных собак и других подразделений. Экспозиция занимает общую площадь более 100 000 кв.м, включая как крытые, так и открытые выставочные зоны. В частности, на ней представлено много новой военной техники и вооружения, впервые разработанных и произведенных оборонной промышленностью Вьетнама.
Мероприятие открылось для публики в 9:00 утра 21 декабря.
В рамках выставки будут организованы программы обмена, направленные на развитие сотрудничества между ведомствами, подразделениями и предприятиями, а также между самими предприятиями; тематические семинары по военной технике; и мероприятия, демонстрирующие достижения в области оборонного сотрудничества.