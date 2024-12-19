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НОВОСТИ

Открытие Международной оборонной выставки Вьетнама 2024

Международная оборонная выставка 2024 (Vietnam International Defence Expo 2024) открылась утром 19 декабря в аэропорту Жалам в Ханое, в ней приняли участие более 200 подразделений и предприятий из более чем 30 стран мира. Это уже второй раз, когда Вьетнам организует выставку, после первого мероприятия в 2022 году. Это одно из ключевых мероприятий, посвященных 80-й годовщине основания Вьетнамской народной армии (ВНА) и 35-й годовщине Дня всенародной обороны (22 декабря).

Четырехдневное мероприятие, организованное Министерством национальной обороны Вьетнама, направлено на обмен достижениями и опытом в области исследований, производства и применения оружия и техники, а также на развитие сотрудничества в оборонной промышленности между странами-участницами.

Церемония открытия выставки прошла в 9:00 утра 19 декабря. В программе, посвященной теме «Вьетнам - мир - сотрудничество - развитие», были представлены выступления 2000 офицеров и солдат Военно-воздушных сил Вьетнама. На выставке также были представлены впечатляющие показательные выступления военно-воздушных сил, спецназа, почетного караула, служебных собак и других подразделений. Экспозиция занимает общую площадь более 100 000 кв.м, включая как крытые, так и открытые выставочные зоны. В частности, на ней представлено много новой военной техники и вооружения, впервые разработанных и произведенных оборонной промышленностью Вьетнама.

Мероприятие открылось для публики в 9:00 утра 21 декабря.

В рамках выставки будут организованы программы обмена, направленные на развитие сотрудничества между ведомствами, подразделениями и предприятиями, а также между самими предприятиями; тематические семинары по военной технике; и мероприятия, демонстрирующие достижения в области оборонного сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

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