Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Открытие Международной выставки авиационной промышленности в Ханое

В выставке принимают участие 50 международных компаний из следующих стран: Франция, Германия, США, Филиппины, Малайзия, Китай, Япония, Корея…, а также крупнейшие авиакомпании мира. 21 марта в Национальном конференц-центре Министерство промышленности и торговли Ханоя и компания ABE - France совместно организовали международную выставку-ярмарку для высокотехнологичной сети устойчивого производства, поставок и потребления AeroExpo Hanoi & Vietnam Aviation Forum 2023. В выставке принимают участие 50 международных компаний из следующих стран: Франция, Германия, США, Филиппины, Малайзия, Китай, Япония, Корея…, а также крупнейшие авиакомпании мира.

Г-жа Чан Тхи Фыонг Лан, исполняющая обязанности директора Департамента промышленности и торговли Ханоя, сказала: «Выставка — это место для продвижения, представления потребностей, установления контактов и торговли для более чем 160 деловыми партнерами в формате “B2B 1” для развития авиационной промышленности города Ханой, объединяя большое количество экспертов, известных спикеров, лидеров бизнеса, авиакомпаний, ведущих отечественных и зарубежных производителей, чтобы обмениваться и делиться новыми возможностями развития».

Г-н Стефан Касте, президент компании ABE, отметил, что желает, чтобы Вьетнам в ближайшие годы стал авиационным хабом. Таким образом, эта выставка помогает предприятиям использовать возможности на вьетнамском рынке во время восстановления после пандемии.

120 стендов из 10 стран представляли 4 основные темы: «Производство и цепочка поставок»; «ТОиР и авиационные услуги»; «Управление и обучение»; «Инфраструктура аэропорта и услуги / опыт пассажиров».

Выставка пройдет с 21 по 23 марта 2023 года.

ВИА/ИЖВ

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