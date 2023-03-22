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Открытие Международной выставки авиационной промышленности в Ханое
Г-жа Чан Тхи Фыонг Лан, исполняющая обязанности директора Департамента промышленности и торговли Ханоя, сказала: «Выставка — это место для продвижения, представления потребностей, установления контактов и торговли для более чем 160 деловыми партнерами в формате “B2B 1” для развития авиационной промышленности города Ханой, объединяя большое количество экспертов, известных спикеров, лидеров бизнеса, авиакомпаний, ведущих отечественных и зарубежных производителей, чтобы обмениваться и делиться новыми возможностями развития».
Г-н Стефан Касте, президент компании ABE, отметил, что желает, чтобы Вьетнам в ближайшие годы стал авиационным хабом. Таким образом, эта выставка помогает предприятиям использовать возможности на вьетнамском рынке во время восстановления после пандемии.
120 стендов из 10 стран представляли 4 основные темы: «Производство и цепочка поставок»; «ТОиР и авиационные услуги»; «Управление и обучение»; «Инфраструктура аэропорта и услуги / опыт пассажиров».
Выставка пройдет с 21 по 23 марта 2023 года.