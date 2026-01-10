Открытие Международного финансового центра Вьетнама в городе Дананг

В церемонии приняли участие руководители Правительства, представители руководства центральных министерств и ведомств; Совет по консультированию по вопросам политики при Премьер-министре Правительства; Консультативная группа Международного финансового центра Вьетнама в городе Дананг; Международный финансовый центр Вьетнама в городе Дананг; международные финансовые организации, а также крупные корпорации, предприятия, финансовые институты, банки, инвесторы, авторитетные юридические, аудиторские и консалтинговые компании страны и мира.

Делегаты совершают церемонию открытия IFC Дананга. Фото: ВИА.

Церемония открытия была организована с целью официального объявления о вводе в эксплуатацию Международного финансового центра Вьетнама в городе Дананг, широкого информирования отечественных и зарубежных организаций, предприятий и инвесторов об основных направлениях, планах и дорожной карте реализации, а также презентации Электронного информационного портала Международного финансового центра Вьетнама в Дананге.

Это событие имеет важное значение для конкретизации крупных установок Партии, Национального собрания и Правительства по созданию Международного финансового центра во Вьетнаме, способствует повышению позиции страны в регионе и мире, а также формирует импульс для прорывного и устойчивого развития города Дананг в предстоящий период.

Правительство чётко определило ориентацию развития Международного финансового центра Вьетнама в городе Дананг как современного международного финансового центра, тесно интегрированного с экосистемой инноваций, цифровых технологий и устойчивых финансов. Центр станет контролируемой экспериментальной площадкой для новых финансовых моделей, будет играть ведущую роль во внедрении и расширении продуктов цифровых активов, цифровых платежей, торговых платформ и специализированных бирж, а также способствовать развитию финансирования цепочек поставок, услуг третьих сторон и небанковских кредитных организаций, не привлекающих депозиты населения, во взаимодополнение с традиционным финансовым рынком, формируя специализированные, гибкие и инновационные финансовые продукты.

Выступая на церемонии, Нгуен Хоа Бинь, член Политбюро, постоянный заместитель Премьер-министра Правительства, высоко оценил инициативный и решительный подход Народного комитета города Дананг, который оперативно конкретизировал установки Центральных органов, подготовил инфраструктуру, организационный аппарат и необходимые условия для официального начала деятельности Международного финансового центра Вьетнама в Дананге.

Постоянный заместитель Премьер-министра Правительства Нгуен Хоа Бинь (второй справа) осматривает объект и общается с членами IFC Дананга. Фото: ВИА.

Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь предложил городу Дананг сосредоточиться на тесной координации с городом Хошимин для завершения разработки общего регламента деятельности, обеспечив взаимодополняемость двух центров; оперативно укомплектовать аппарат исполнительного органа в Дананге по принципу компактности, профессионализма и эффективности; а также сформировать кадровый состав с международным мышлением, высоким уровнем владения иностранными языками, глубоким знанием профессиональной деятельности и безупречной служебной этикой, способный на равных работать с глобальным финансовым сообществом.

Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь также подчеркнул, что Правительство Вьетнама берёт на себя обязательство максимально защищать законные права и интересы инвесторов и делового сообщества.

Инвесторам и предприятиям предложено более активно и непосредственно участвовать совместно с Центральным советом по управлению в разработке долгосрочной стратегии развития Международного финансового центра во Вьетнаме, содействовать выявлению недостатков в нормативных актах и механизмов, требующих корректировки для повышения инвестиционной привлекательности, а также вносить откровенные предложения. Вклад бизнес-сообщества рассматривается как ключ к дальнейшему совершенствованию инвестиционной среды, повышению привлекательности и открытости Международного финансового центра Вьетнама.

Хо Ки Минь, постоянный заместитель председателя Народного комитета города и председатель исполнительного органа, сообщил, что Международный финансовый центр Вьетнама в Дананге будет развиваться в виде нескольких функциональных зон общей площадью около 300 гектаров, с обеспечением быстрой транспортной связанности с международным аэропортом, морским портом и стратегическими транспортными осями, готовой цифровой и информационно-технологической инфраструктурой, размещённой в городской среде с высококачественными сервисами, соответствующими модели современного финансового центра и благоприятными для привлечения экспертов и финансовых институтов из страны и из-за рубежа для проживания и работы.

Штаб-квартира исполнительного органа финансового центра размещена в Парке программного обеспечения № 2, где площадь использования для членов превышает 4 000 м², полностью обеспечена инфраструктура интернета, систем данных и серверов; завершено покрытие сетью 5G в зонах, запланированных под строительство Международного финансового центра Вьетнама в Дананге.

Город завершает инвестиции в строительство 20-этажного здания, а также систем хранения данных и интеллектуальной инфраструктуры мониторинга и управления в Парке программного обеспечения № 2 с общей площадью застройки более 27 000 м², ориентированных на привлечение инвестиционных фондов, технологических компаний, стартапов и инновационных предприятий, а также на контролируемое тестирование новых моделей, таких как цифровые активы, цифровые валюты и цифровые платежи.

После создания исполнительного органа Международного финансового центра в городе Дананг была завершена организационная структура, приняты базовые нормативные документы о функциях, задачах, регламенте работы, а также план набора сотрудников по трудовым контрактам в рамках политики привлечения высококачественных кадров для работы в Международном финансовом центре Вьетнама в Дананге. Было издано решение о временном руководстве по процедурам регистрации и признания членов Международного финансового центра Вьетнама в Дананге, разработаны процедуры лицензирования создания и деятельности коммерческих банков и филиалов иностранных банков.

На этой основе была оказана поддержка в оформлении процедур для выдачи сертификатов официального членства 12 организациям и финансовым институтам, а также вручены письма о выражении интереса 5 организациям и коммерческим банкам на Конференции по объявлению Резолюции № 259/2025/QH15 Национального собрания и продвижению инвестиций в город Дананг в 2026 году.