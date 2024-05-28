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Открытие международного фестиваля фейерверков в Дананге поразит зрителей

Международный фестиваль фейерверков в Дананге 2024 (DIFF 2024), который официально откроется в центральном городе Дананг 8 июня, начнется с Jetski & Flyboards - спортивного арт-шоу на воде, которое будет представлено впервые в Дананге, наряду с выступлениями многих известных певцов Вьетнама, согласно организационному комитету.
  Представление на DIFF 2023. Фото: ВИА  
Jetski & Flyboards, организованное австралийской компанией H2O, представляет собой сочетание танцев на воде и в воздухе и экстремальных спортивных выступлений лучших флайбордистов мира вместе с фейерверками.
Ожидается, что это шоу станет изюминкой DIFF 2024 и будет отличаться от предыдущих.

Зрителей вечера открытия ждет яркая художественная программа с участием многих известных отечественных исполнителей.

В ночь открытия состоится соревнование между чемпионом DIFF ArtEventia из Франции и принимающей командой Дананга, которая представит сложное световое шоу, «симфонию» из более чем 4 000 петард всех видов в сочетании с сотнями различных цветовых эффектов. «Танец неба» - тема международной команды фейерверков Дананга на DIFF 2024.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте DIFF по адресу diff.vn, цены варьируются от 800 000 донгов (31,44 долларов США) до 3 миллионов донгов (117,89 долларов США).

DIFF 2024 пройдет под девизом «Сделано в единстве – Глобальная связь – Сияющие пять континентов» и продлится до 13 июля на сцене фейерверков у реки Хан.

В нем примут участие восемь команд фейерверкеров, а соревнования будут проходить каждую субботу.

ВИА/ИЖВ

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