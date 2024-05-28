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Открытие международного фестиваля фейерверков в Дананге поразит зрителей
Ожидается, что это шоу станет изюминкой DIFF 2024 и будет отличаться от предыдущих.
Зрителей вечера открытия ждет яркая художественная программа с участием многих известных отечественных исполнителей.
В ночь открытия состоится соревнование между чемпионом DIFF ArtEventia из Франции и принимающей командой Дананга, которая представит сложное световое шоу, «симфонию» из более чем 4 000 петард всех видов в сочетании с сотнями различных цветовых эффектов. «Танец неба» - тема международной команды фейерверков Дананга на DIFF 2024.
Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте DIFF по адресу diff.vn, цены варьируются от 800 000 донгов (31,44 долларов США) до 3 миллионов донгов (117,89 долларов США).
DIFF 2024 пройдет под девизом «Сделано в единстве – Глобальная связь – Сияющие пять континентов» и продлится до 13 июля на сцене фейерверков у реки Хан.
В нем примут участие восемь команд фейерверкеров, а соревнования будут проходить каждую субботу.