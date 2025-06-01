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Открытие крупнейшего ежегодного Вьетнамского фестиваля в Японии

31 мая 2025 года в токийском парке Ёёги (Япония) торжественно открылся Вьетнамский фестиваль 2025. Это крупнейший ежегодный вьетнамский фестиваль в Японии, который собирает многочисленных представителей вьетнамской диаспоры, японских друзей и международных гостей, желающих познакомиться с богатой культурой Вьетнама и насладиться его традиционной кухней.
  Делегаты перерезают ленточку, чтобы открыть Вьетнамский фестиваль 2025 в Японии. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в Токио, в церемонии открытия фестиваля приняли участие заместитель премьер-министра Правительства Вьетнама Нгуен Чи Зунг, посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг, заместитель министра финансов Нгуен Дык Там, а также заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен.

С японской стороны среди почётных гостей присутствовали председатель Парламентского альянса Японско-Вьетнамской дружбы, Обути Юко; генерального секретаря кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса; советник партии Комэйто, сенатор Нацуо Ямагути; заместитель государственного секретаря по иностранным делам Икуина Акико; а также сопредседатель оргкомитета фестиваля, член Палаты представителей Японии Аояги Ёичиро.

Заместитель премьер-министра Вьетнама Нгуен Чи Зунг отметил, что за 17 лет проведения, начиная с 2008 года, Вьетнамский фестиваль в парке Ёёги в этом году приобретает особое значение, поскольку проходит на фоне динамичного развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией во всех сферах.

Особое внимание он уделил недавнему официальному визиту Премьер-министра Японии Исибы Сигэру и его супруги во Вьетнам, подчеркнув, что это стало важной вехой, открывающей новые возможности для сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Заместитель премьер-министра Правительства Вьетнама Нгуен Чи Зунг выразил уверенность, что Вьетнамский фестиваль 2025 года в парке Ёёги, с более чем 100 павильонами и множеством разнообразных мероприятий, станет ярким культурным событием, представляющим богатство традиций как Вьетнама, так и Японии. Фестиваль также создаст платформу для укрепления связей и продвижения сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, народной дипломатии, культуры и туризма между двумя странами в будущем.

Выступая на церемонии открытия фестиваля, председатель Оргкомитета и посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу подчеркнул, что Вьетнамский фестиваль в Японии — это не просто повод для веселья, а в первую очередь значимый мост, соединяющий сердца народов Вьетнама и Японии.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса выразил надежду, что через такие мероприятия, как Вьетнамский фестиваль и Дом Вьетнама на Всемирной выставке EXPO 2025, культурные обмены между двумя странами будут становиться всё более глубокими и многогранными.

Одним из самых ожидаемых событий этого года является дебют Театра кукол на воде Thang Long из столицы Ханоя. Это одна из самых престижных и знаковых художественных трупп Вьетнама с выступлениями, которые являются ярко выраженными вьетнамскими, сочетающими фольклор, музыку и повествование таким образом, что это привлекает зрителей всех возрастов.

ИЖВ/ВИА

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