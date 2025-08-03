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Открытие красоты наследия башен Чам в Кханьхоа
Богатство архитектурных шедевров
Кханьхоа называют «землой древних башен», среди которых особенно известны: башня Понагар, башни Хоалай, По Клонг Гарай и По Ром. Благодаря таланту и креативности, народ Чам сумел гармонично и утончённо сочетать архитектуру и скульптуру, используя различные художественные стили, чтобы отразить характерные исторические и культурные ценности, вызывающие интерес исследователей и туристов.
Среди них особенно выделяются два ансамбля башен — По Клонг Гарай и Понагар, каждая из которых обладает своей уникальной красотой и значением. Башня По Клонг Гарай, расположенная на холме Чау (коммуна Довинь), состоит из трёх башен: Главная башня, Башня огня и Воротная башня. Комплекс был построен в конце XIII — начале XIV века в честь короля По Клонг Гарая (1151–1205), прославившегося строительством ирригационных систем и помощью жителям в развитии хозяйства.
Несмотря на испытания времени и суровые климатические условия, башня По Клонг Гарай по-прежнему сохраняет свою утончённую, изысканную архитектуру, особенно заметную по тёмно-красному цвету обожжённого кирпича и уникальной строительной технике.
Башня По Клонг Гарай является центром множества культурных и религиозных мероприятий народа Чам, исповедующего брахманизм на юге провинции Кханьхоа. Наиболее значимым событием считается фестиваль Катэ, который проходит ежегодно в конце сентября — начале октября, привлекая большое количество местных жителей и туристов. Это один из наиболее хорошо сохранившихся и красивейших храмовых комплексов Чам во Вьетнаме. В 2016 году башни По Клонг Гарай и Хоалай были признаны особо ценными архитектурными памятниками национального значения, а в 2024 году статуя короля По Клонг Гарая получила статус Национального сокровища.
Отражаясь в спокойных водах реки Кай, башня Понагар, расположенная на холме Кулао (коммуна ра Северный Нячанг), является известным духовным и культурным центром, ежегодно привлекающим тысячи туристов. Памятник датируется VIII–XIII веками и был построен для поклонения богине Понагар - покровительнице земли и жизни народа.
Первоначальный архитектурный ансамбль был довольно масштабным, включая ворота, Мандапу и храмовый комплекс. Хотя в настоящее время сохранились только две площадки из-за исторических потрясений, башня Понагар по-прежнему сохраняет свою священность и архитектурную ценность. Особенно выделяется архитектура Мандапы с четырьмя рядами восьмиугольных кирпичных колонн (10 больших внутри и 12 меньших снаружи), а также храмовый комплекс, состоящий из четырёх башен: северо-восточной (главной), южной, юго-восточной и северо-западной.
Совсем недавно, 10 июля, башня Понагар официально получила статус архитектурного памятника национального значения. Кроме материального наследия, комплекс также является носителем нематериального культурного наследия, в том числе ежегодного фестиваля башни Понагар, проходящего с 20 по 23 марта по лунному календарю.
Сохранение и развитие культурного наследия
По информации директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Кханьхоа — Нгуен Ван Хоа, система культурного наследия, особенно храмовые башни Чам, — это не только предмет гордости народа Чам и местных жителей, но и национальное достояние. Местные власти и сообщества совместно реализуют проекты по восстановлению, ремонту и реставрации памятников для удовлетворения культурных и религиозных потребностей населения. Наряду с этим разрабатываются интересные культурные туристические программы, проходящие на территории башен, чтобы привлечь туристов и познакомить их с ценностями наследия и самобытной культурой народа Чам.
Для эффективного продвижения культурного наследия башен Чам провинция инвестирует в разработку программ, делающих экскурсии более запоминающимися. Примером может служить приглашение мастеров деревни керамики Баучук и ткачества Мингиеп в башню По Клонг Гарай для демонстрации искусства гончарства и ткачества прямо на месте — с возможностью участия для туристов. По выходным, а также в праздники, здесь регулярно проходят выступления фольклорных чамских коллективов.
Департамент культуры, спорта и туризма провинции Кханьхоа также создал две художественные программы: «Сияющая земля агарового дерева» и «Лунный свет над башнями», которые проводятся ежемесячно 1 и 15 числа по лунному календарю, привлекая множество жителей и туристов.
Кроме того, башни Чам являются идеальными местами для фотосессий, особенно если туристы надевают традиционные костюмы народа чам. Приехав в Кханьхоа, путешественники смогут не только насладиться уникальной архитектурой храмовых башен, но и глубже понять историю, культуру и обычаи народа Чам.