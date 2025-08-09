Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Открытие Концерта Всемирного полицейского оркестра 2025 года во Вьетнаме

Утром 9 августа в районе пешеходной улицы у озера Хоанкием в Ханое Министерство общественной безопасности организовало открытие Концерта Всемирного полицейского оркестра 2025 года во Вьетнаме.
  Почетный караул общественной безопасности Вьетнама выступает на мероприятии. Фото: ВИА  
Концерт Всемирного полицейского оркестра 2025 года во Вьетнаме проводится в рамках празднования 80-летия Августовской революции и Дня Независимости 2 сентября, 80-летия Традиционного дня Сил общественной безопасности Вьетнама и 20-летия всенародного дня защиты национальной безопасности.

В мероприятии приняли участие вице-президент страны Во Тхи Ань Суан и представители руководства министерств, ведомств и международных организаций.

Со стороны Министерства общественной безопасности присутствовали генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, секретарь Центрального партийного комитета общественной безопасности, министр общественной безопасности; генерал-лейтенант Чан Куок То, заместитель министра общественной безопасности, глава Оргкомитета Всемирного фестиваля полицейской музыки 2025 года во Вьетнаме.

Выступая на церемонии открытия концерта, заместитель министра общественной безопасности Чан Куок То подчеркнул, что это важное мероприятие, способствующее укреплению культурного и художественного обмена, взаимопонимания о стране, народе и развитии сил народной общественной безопасности Вьетнама и правоохранительными органами других стран. Кроме того, это возможность продвинуть имидж Вьетнама и его народа в глазах зарубежных друзей, демонстрируя готовность Вьетнама быть другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества.

Концерт проходит в течение двух дней (9–10 августа) и включает две основные программы. В частности, утреннее выступление и парад вокруг озера Хоан Кием состоялось 9 августа с участием оркестров Вьетнама, Лаоса, Российской Федерации, Японии, Китая, Камбоджи и Саудовской Аравии. Вместе с оркестрами выступили тысячи офицеров и солдат труппы барабанного искусства Народной полицейской академии, кавалерийские силы Мобильного полицейского командования, Командование охраны и Департамент дорожной полиции.

Оркестры также выступят вечером 10 августа в Театре Хогыом.

ИЖВ/ВИА

