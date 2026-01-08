Открытие конференции по подведению итогов 2025 года и реализации задач на 2026 год

В конференции приняли участие: Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам; Президент Лыонг Кыонг; Премьер-министр Фам Минь Тьинь; Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту; члены Политбюро, Секретариата ЦК, ЦК КПВ - заместители Президента, заместители Премьер-министра, заместители Председателя Национального собрания; руководители центральных министерств и ведомств; руководители провинций и городов.





Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретил Генсекретаря ЦК КПВ То Лама, Президента Лыонг Кыонга и Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, прибывших для участия в конференции (Фото: ВИА)

Выступая с речью на открытии конференции, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что, оглядываясь на период с начала текущего мандата по настоящее время, выполнение задач социально-экономического развития в 2025 году и в пятилетии 2021–2025 годов осуществлялось в условиях быстро меняющейся и сложной мировой обстановки, с множеством беспрецедентных и трудно прогнозируемых факторов. В целом трудностей и вызовов было больше, чем возможностей и благоприятных условий.

Правительство и Премьер-министр направляли министерства, отрасли и местные органы власти на решительное, скоординированное и эффективное выполнение задач и решений, что позволило достичь важных и заметных результатов во всех сферах.

В частности, в 2025 году темпы экономического роста составили 8,02%, что позволило Вьетнаму войти в группу стран с высокими темпами роста в регионе и мире; одновременно была обеспечена макроэкономическая стабильность, контроль инфляции и сбалансированность ключевых показателей экономики; дефицит государственного бюджета и государственный долг оставались ниже установленных предельных уровней; социальное обеспечение и уровень жизни населения были гарантированы; национальная оборона и безопасность укреплены; внешняя политика и международная интеграция активно продвигались; авторитет и позиции страны продолжали укрепляться.

Наряду с достигнутыми в целом положительными результатами Премьер-министр откровенно указал и на ряд ограничений, недостатков и трудностей, требующих решений, таких как: необходимость более активных усилий в структурной перестройке экономики, повышении качества роста, развитии науки и технологий, цифровой и «зелёной» трансформации; сохраняющееся значительное давление на управление макроэкономической стабильностью, валютным курсом и процентными ставками под воздействием внешних факторов; проблемы загрязнения окружающей среды и транспортных заторов, которые пока не решаются эффективно; потенциальные сложности в сфере информационной безопасности, кибербезопасности и общественного порядка в ряде регионов и др.

Для более глубокого и всестороннего раскрытия итогов работы за 2025 год, а также задач и решений на 2026 год Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил делегатам сосредоточиться на обсуждении, анализе и оценке ключевых аспектов ситуации в 2025 году и в периоде 2021–2025 годов, особенно негативных факторов, оказывающих существенное влияние на страну.

Премьер-министр предложил прояснить, действительно ли Правительство, Премьер-министр, министерства, отрасли и местные органы власти проявили высокую решимость, приложили значительные усилия и действовали решительно, применяя решения по «перелому ситуации, смене состояния», «превращению угроз в возможности»; действительно ли все уровни и отрасли внимательно отслеживали ситуацию и своевременно, проактивно, адекватно и эффективно реагировали на неё посредством политики.